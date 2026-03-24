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Mariano Torres no se calla: el capitán de Saprissa lanzó un fuerte mensaje en una fecha histórica para Argentina

En medio de la definición del Clausura 2026, Mariano Torres se tomó un tiempo para lanzar un fuerte mensaje sobre su país.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Mariano Torres publicó un importante mensaje en sus redes.
© InstagramMariano Torres publicó un importante mensaje en sus redes.

Mariano Torres volvió a mostrar que su liderazgo en Saprissa trasciende lo futbolístico. En una fecha cargada de significado para su país, el capitán morado utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje contundente que rápidamente generó repercusión tanto en Costa Rica como en su país natal.

En medio de la actualidad del fútbol nacional, el gesto del mediocampista puso sobre la mesa un tema sensible para Argentina que conecta historia, memoria y posicionamiento personal.

El mensaje de Mariano Torres por el 24 de marzo

El 24 de marzo no es un día más para los argentinos. Se conmemoran 50 años del inicio de la última dictadura militar, un período oscuro que marcó profundamente a toda una generación. En ese contexto, el capitán de Saprissa decidió expresarse de manera directa desde su cuenta oficial de Instagram, publicando un breve pero potente mensaje: “Nunca más”.

Una frase que en Argentina tiene un peso simbólico enorme y que está ligada a la memoria colectiva sobre los crímenes cometidos durante ese régimen. La publicación del futbolista de Saprissa no pasó desapercibida.

La publicación que realizó Mariano Torres en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

La publicación que realizó Mariano Torres en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

¿Qué pasó durante la dictadura en Argentina?

Durante la dictadura militar que se extendió entre 1976 y 1983, se estima que alrededor de 30 mil personas fueron desaparecidas en Argentina por motivos políticos e ideológicos. Ese contexto histórico explica el peso de la frase elegida por Torres, que no es casual ni improvisada, sino tomada del título del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

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En Saprissa, donde Mariano Torres es una de las principales figuras y referentes del camerino, su voz tiene un impacto que va más allá del fútbol. Su rol de capitán no solo se limita a lo que ocurre dentro de la cancha, sino también a la forma en que se posiciona ante distintos temas. En este caso, eligió hacerlo en una fecha histórica, consciente del alcance que tiene su figura pública.

Datos Claves

  • Mariano Torres publicó el mensaje “Nunca más” en Instagram por el aniversario de la dictadura.
  • El capitán de Saprissa conmemoró los 50 años del inicio del régimen militar en Argentina.
  • El texto del futbolista hace referencia al informe sobre 30 mil desaparecidos entre 1976-1983.
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