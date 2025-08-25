“No hay más”: ex jugador de Saprissa cuenta su verdad sobre por qué mejoraron tras la salida de Wanchope

El Deportivo Saprissa volvió a sonreír en el campeonato nacional con una goleada categórica de 4-0 sobre Sporting FC, apenas unos días después de un turbulento paso de Paulo Wanchope al frente del banquillo.

El triunfo bajo la dirección de Vladimir Quesada generó inevitablemente la pregunta: ¿por qué el cambio de rendimiento fue tan radical?

Con Wanchope en la dirección técnica, el Monstruo había dejado dudas en al menos cuatro compromisos consecutivos. Perdió 1-0 en Panamá ante el Independiente, igualó con Liberia en un partido flojo (2-2), fue goleado por Cartaginés (3-0) y apenas superó al Verdes de Belice (2-1), en un duelo que el propio Chope catalogó como “el más malo que hemos hecho”.

¿Qué dijo el ex Saprissa sobre el cambio de juego entre entrenadores?

El exmorado Guillermo Guardia ofreció su opinión en entrevista con La Teja y fue tajante al explicar el fenómeno. Para él, el secreto no es misterio ni conspiración, sino una cuestión de estilos. “A Wanchope le gusta jugar de una forma y entrenar de todo, y a Vladimir de otra forma. Esa otra forma le da resultado. Es así de simple, no hay más”, aseguró.

Guardia descartó que los jugadores hubieran bajado la intensidad con Chope, pero sí recalcó que la propuesta de Vladimir calza mejor con el plantel. La transición, según su visión, no es más que una cuestión de afinidad y respuesta a lo que pide el entrenador.

La reflexión deja claro que, al menos desde la óptica de un exfutbolista morado, la mejoría no es producto de una “cama”, sino del peso que tienen los métodos de trabajo en un grupo de jugadores de alto nivel. En Saprissa, al menos por ahora, la fórmula de Vladimir volvió a encender la ilusión de los aficionados.