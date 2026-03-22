Este lunes, los jugadores del Deportivo Saprissa se sumarán a los entrenamientos con la Selección de Costa Rica. Los convocados estarán viajando a Turquía para enfrentarse a Jordania e Irán el 27 y 31 de marzo, respectivamente, y se perderán las semifinales del Torneo de Copa.

Pese a que Hernán Medford no tendrá a Abraham Madriz, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa y Jefferson Brenes, el entrenador del Monstruo reaccionó de la mejor manera ante la convocatoria que recibieron para esta fecha FIFA.

“Cuando observé la lista de convocados con cuatro jugadores de Saprissa me puse muy contento”, comentó el DT de Saprissa sobre la primera nómina que realizó el Bocha Batista.

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Además de los mencionados, el entrenador argentino sigue de cerca a otros futbolistas del Saprissa. También analizó a Pablo Arboine y Orlando Sinclair, quienes fueron parte del microciclo que se llevó a cabo desde el pasado 16 al 18 de marzo.

Los nombres que pierde Saprissa por la fecha FIFA

Pensando en el Torneo de Copa por las semifinales ante Liberia, Medford no podrá alinear a los cuatro que fueron llamados para Costa Rica. Tampoco estará Luis Paradela, quien fue llamado por Cuba para los duelos ante Martinica y República Dominicana.

Otro de los que no estará presente es Bancy Hernández, quien iba a ser convocado para la Selección de Nicaragua, pero ahora sería baja por un desgarro. Por este motivo, no llegará en condiciones para la serie contra el equipo pampero.

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