En el Deportivo Saprissa están inquietos con uno de los temas que más debate ha generado en las últimas semanas: la regla Sub-21 que impone la Unafut a cumplir en cada campeonato nacional.

Hernán Medford expresó en varias ocasiones que esta normativa no ayudaba a los futbolistas menores. El DT aseguró que promovió más y mejores jugadores sin la regla que exige la Unión de Clubes a todos los equipos que integran la Liga Promérica.

Erick Lonnis está en la misma sintonía que el Pelícano. El encargado del Comité Deportivo de Saprissa considera que esta directriz está perjudicando al fútbol nacional, ya que obliga a los jugadores que no están preparados a sumar minutos en la máxima categoría.

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“La regla Sub-21 sobra. Antes de la regla exportamos 244 jugadores en los últimos 7 años, después de la regla exportamos 77. No está dando calidad. Nos está generando un problema“, explicó Lonnis en una entrevista con el Podcast Deporte+.

Erick Lonnis dice que la regla Sub-21 es parte del fracaso de La Sele

El dirigente morado también entiende que la regla de la Unafut perjudicó a la Sele: “¿Qué fue lo que más criticaron de esta selección que quedó eliminada? Que los jóvenes no estaban listos, que no asumieron la responsabilidad. En parte es por la regla Sub-21. La regla le dice al chamaco que no está preparado que vaya y juegue“.

Por el momento, el Deportivo Saprissa todavía no cumplió con esta regla, la cual puede provocar una sanción económica y una quita de puntos en caso de no alcanzar con los minutos mínimos que se exigen. Hasta ahora, acumula 915′ de los 1200′ requeridos. Tiene cinco encuentros aún para hacerlo.

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