Es una promesa de Saprissa, lo comparan con Joel Campbell y se lo quiere robar Alajuelense: "Es cuestión de tiempo".

El Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense mantienen una rivalidad que no sabe de categorías. Siempre quieren tener los mejores jugadores, para eso los forman y para eso, también, tienen ojos en todos lados.

En ese camino, en los últimos días surgió la noticia de que los manudos y también Herediano ya le apuntaron a una de las joyas de la cantera morada, Hakeem Wilson, un jugador de 17 años que actúa en el equipo U21 del Monstruo y que aún no debutó en primera.

Se trata de un crack al que ahora, encima, un histórico de Saprissa comparó nada menos que con Joel Campbell.

Hakeem Wilson, ¿el nuevo Joel Campbell?

Quien habló al respecto fue Allan Alemán en TD Más. “A Hakeem lo conozco desde que tenía 12 años. Debe ser de la edad de Dax Palmer también. Es un jugadorazo, yo lo comparo mucho con el fútbol de Joel Campbell a esa edad, me tocó verlo jovencito, de 13, 15 años”, aseguró el histórico morado y explicó por qué aún no llegó a primera.

“Creo que es un cuestión de tiempo. Lo han tenido en la Primera División, ha estado entrenando, hace poco creo que hizo una pretemporada. Algo le debe faltar para dar el paso. Pero está a punto de darlo, y no es obligación. Me parece que Saprissa está madurando a un buen jugador”, agregó Alemán.

“Juega de extremo, es derecho. Diga que está viendo a Joel. Es limonense, conozco a sus padres. Le he dado mucho seguimiento, he estado con el papá siempre hablándonos porque es un muy buen jugador. Ya ha estado ahí, entrenando, él tiene que saber que algo le puede hacer falta. Cuando un jugador tiene talento, lo poquito se aprende fácil: si le hace falta ser esforzado, se aprende; si le hace falta la parte física, se trabaja. Pero yo creo que lo él trae no se trabaja“, concluyó Alemán.