Olimpia suma futbolista a unas horas de enfrentar al América y así respondieron los mexicanos

El Olimpia tiene una nueva cita con la historia al enfrentar al América en la fase eliminatoria de la Concachampions y este día se informó que logró sumar a un futbolista previo al juego de ida que se jugará en el estadio “Chelato” Uclés.

Se trata del jugador uruguayo Santiago Ramírez, quien ya recibió toda la documentación y fue recibió la convocatoria para enfrentar al cuadro de André Jardine.

ver también Alberth Elis define su futuro tras abandonar Portugal y suena para fichar por este club: ¿regresa a Honduras?

Cabe recordar que, Ramírez no pudo hacer su debut ante el Juticalpa por la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, razón por la que no ha hecho su debut.

Ramírez está en la lista de altas junto al portero Onán Rodríguez que tampoco ha logrado hacer su debut con la camisa del club Merengue. Caso contrario a Félix García y José Raúl García.

Santiago Ramírez podría hacer su debut ante el América. Foto: X Olimpia.

ver también “Hará gestión”: Agustín Auzmendi impacta a todo Honduras con la decisión que tomó y Centroamérica está en alerta

El exjugador de Racing Club de Uruguay puede ser uno de los elegidos por Eduardo Espinel que busca dar la sorpresa con los leones que pondrá en la cancha y en el banco, como él lo apuntó.

Publicidad

Publicidad

El extremo de 27 años llegó a Olimpia tras su paso por Danubio, Villa Española, CA Cerro, Maldonado, entre otros. También jugó para el Guayaquil City de Ecuador.

Respuesta inmediata del América

Por su parte, el club mexicano anunció oficialmente la llegada del centrocampista Raphael Veiga procedente del Palmeiras de Brasil tras la salida del francés Saint Maximin.

Publicidad

El entrenador del América, André Jardine ya advirtió a Olimpia al asegurar que Veiga podría hacer su debut ante el Monterrey y estar presente en la vuelta ante el cuadro hondureño.

Publicidad

Tweet placeholder