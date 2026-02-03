Es tendencia:
Honduras

Olimpia suma futbolista a unas horas de enfrentar al América y así respondieron los mexicanos

El entrenador de Olimpia Eduardo Espinel sigue sumando piezas para encarar la serie ante el América de André Jardine.

José Rodas

Olimpia encarará una nueva serie histórica en un torneo internacional ante el América de México.
El Olimpia tiene una nueva cita con la historia al enfrentar al América en la fase eliminatoria de la Concachampions y este día se informó que logró sumar a un futbolista previo al juego de ida que se jugará en el estadio “Chelato” Uclés.

Se trata del jugador uruguayo Santiago Ramírez, quien ya recibió toda la documentación y fue recibió la convocatoria para enfrentar al cuadro de André Jardine.

ver también

Cabe recordar que, Ramírez no pudo hacer su debut ante el Juticalpa por la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, razón por la que no ha hecho su debut.

Ramírez está en la lista de altas junto al portero Onán Rodríguez que tampoco ha logrado hacer su debut con la camisa del club Merengue. Caso contrario a Félix García y José Raúl García.

Santiago Ramírez podría hacer su debut ante el América. Foto: X Olimpia.
ver también

El exjugador de Racing Club de Uruguay puede ser uno de los elegidos por Eduardo Espinel que busca dar la sorpresa con los leones que pondrá en la cancha y en el banco, como él lo apuntó.

El extremo de 27 años llegó a Olimpia tras su paso por Danubio, Villa Española, CA Cerro, Maldonado, entre otros. También jugó para el Guayaquil City de Ecuador.

Respuesta inmediata del América

Por su parte, el club mexicano anunció oficialmente la llegada del centrocampista Raphael Veiga procedente del Palmeiras de Brasil tras la salida del francés Saint Maximin.

El entrenador del América, André Jardine ya advirtió a Olimpia al asegurar que Veiga podría hacer su debut ante el Monterrey y estar presente en la vuelta ante el cuadro hondureño.

