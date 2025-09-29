Erick Lonnis no se guardó nada sobre la renovación de Mariano Torres y su respuesta no fue la que esperaban en Saprissa

La renovación de Mariano Torres se ha convertido en uno de los temas más comentados en el entorno del Deportivo Saprissa, ya que la afición y la prensa esperan una respuesta clara del capitán sobre su futuro.

En medio de esta expectativa, fue el directivo Erick Lonnis quien salió al paso para referirse al panorama, con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre la renovación de Mariano Torres?

El directivo Erick Lonnis explicó que Mariano Torres tiene un contrato que vence en diciembre. Señaló que el club decidió esperar a que concluyera la etapa de traspasos para, con mayor calma y claridad, analizar la situación y definir los pasos a seguir en sus renovaciones.

“Sí, ambos contratos vencen en diciembre y ya estábamos esperando que terminara la etapa de traspasos que terminó hace poco, ahora con tiempo y más calma ver esos dos casos de Mariano Torres y David Guzmán“, aseveró Erick Lonnis como directivo del Saprissa sin ninguna señal concreta que pueda calmar a la afición.

El contrato de Mariano Torres con Saprissa

Mariano Torres renovó permanecerá vinculado al Saprissa hasta el 31 de diciembre de 2025. La última extensión de su vínculo se firmó el 4 de enero de 2025.

Sin embargo, el futuro de Mariano Torres sigue siendo una incógnita, ya que todavía no se define si continuará defendiendo los colores del Saprissa o si decidirá dar un paso distinto en su carrera.