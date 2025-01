Entre Jafet Soto y Guimaraes: Gerson Torres cuenta la verdad del llamado antes de ir a Saprissa.

Hasta el momento, el mercado de fichajes de Costa Rica dejó una novela que entrecruza a los tres equipos más grandes del país: Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano.

Los ganadores fueron los Morados, que dieron la sorpresa al amarrar un refuerzo fuertemente identificado con el cuadro florense: Gerson Torres, donde estuvo casi siete años y se marchó con esa cantidad de títulos bajo el brazo.

Sin embargo, la historia pudo haber tenido un final muy diferente: con el extremo de 28 años jugando en el equipo Rojinegro si no intervenía de forma directa José Giacone, que lo conoce muy bien.

El trueque estéril entre Alajuelense y Herediano

Alexandre Guimaraes, técnico de Alajuelense, reveló en rueda de prensa que recibieron “una llamada capciosa para hacer un trueque (por Aarón Suárez) y yo dije que no”. Luego trascendió que del otro lado estaba el presidente de Herediano y el futbolista que estaba dispuesto a dejar ir era Gerson Torres.

ver también “Dije que no”: Guimaraes le pone un freno a Jafet Soto y mete a Saprissa en el escándalo

ver también Golpe de Jafet Soto: se apropia de Alejandro Bran y en Alajuelense no lo pueden creer

Sin embargo, Jafet Soto salió a desmentirlo rápidamente. “Yo no llamé para ofrecer a ningún jugador”, le aseguró al periodista Yashin Quesada. Y disparó: “Quien me llamó para pedirme a Gerson Torres fue Joseph Joseph, y yo le dije que me diera a Suárez”.

“Cuando me dijo que no se podía lo de Aarón, me pidió que hiciéramos otra cosa. Pero eso no dependía de mí porque ya le había firmado el finiquito a Gerson“, detalló Soto. Para entonces, el entrenador de Saprissa ya había entrado en escena.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo se dio la llegada de Gerson Torres a Saprissa?

Torres le contó a La Teja que ver a Giacone en el banquillo fue un aliciente para firmar con Saprissa. Lo conoce desde 2016, cuando pasó por Belén, pero fue más determinante aún el rol que jugó el argentino al hablar con su padre, José, y también con Jafet Soto.

Publicidad

“Me llamaron y me preguntaron si quería venir y no me negué”, contó el atacante, quien actualmente está en proceso de recuperación tras sufrir un desgarro.