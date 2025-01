Se cayó un refuerzo: José Giacone se topa con un problema inesperado en Saprissa.

Deportivo Saprissa empezó el año imponiéndose 1-0 a San Carlos con el gol de Marvin Loria, que le dio sus primeros tres puntos del Torneo Clausura 2025.

El triunfo tuvo un valor agregado por las numerosas bajas de futbolistas clave. Y también por el escenario, ya que el terreno de juego del Estadio Carlos Ugalde es uno de los más criticados del campeonato nacional.

Sin embargo, no fue todo ganancia. Uno de sus nuevos refuerzos, Gerson Torres, tuvo que salir de cambio al minuto 27 por una molestia muscular y se creía se recuperaría sin mayores inconvenientes para los próximos compromisos.

José Giacone, de hecho, le había llevado tranquilidad a la afición post juego, asegurando que “Gerson tuvo un parón tras salir de Herediano, venía un poco cargado y salió por un tema de precaución. Son cargas musculares de que se incorporó un poco tarde”.

Pero esta tarde, durante la presentación de los refuerzos de Saprissa, el propio futbolista confirmó que su situación es un tanto más compleja.

José Giacone se topa con un problema inesperado en Saprissa

El técnico argentino no podrá contar con Gerson Torres el jueves, en el partido contra Pérez Zeledón por la segunda jornada del torneo que tendrá lugar en el Estadio Ricardo Saprissa, a partir de las 8:00 p.m.

“No, no creo (estar disponible ante los generaleños). Ahora me hice exámenes, creo que me salió un pequeño desgarre en el posterior, pero estoy esperando los resultados y que se los manden al doctor para que los analice”, le dijo Torres al periodista Estefan Monge.

La incógnita ahora es a qué jugador acudirá Giacone para reemplazar al extremo. El sábado, entró en su lugar Yoserth Hernández. Aunque otra alternativa con mayor capacidad para desenvolverse por la banda es el juvenil Dax Palmer, quien viene dejando buenas sensaciones y además aportaría minutos Sub-21.

¿Por cuánto tiempo perderá Saprissa a Gerson Torres?

De momento, es una incógnita el tiempo que Gerson Torres estará de baja en Saprissa. Será la evolución la que lo determinará.

Después del duelo contra Pérez Zeledón, la “S” se enfrentará a Guanacasteca el domingo 19 de enero, a Puntarenas el miércoles 22 y luego, el sábado 25, visitará al ex equipo de Torres, Herediano.