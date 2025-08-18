“El primero de todos”: el mensaje de Warren Madrigal que conmueve a todos en Saprissa

El joven delantero Warren Madrigal atraviesa un proceso especial en su carrera tras la dura lesión de rodilla sufrida con la Selección Nacional, en un partido de preparación que lo obligó a regresar desde Valencia, España, para recuperarse en las filas del Deportivo Saprissa.

En medio de ese camino de rehabilitación, el atacante reveló un detalle que ha conmovido a la afición morada: el respaldo incondicional que recibió por parte del capitán Mariano Torres, a quien describió como una figura paternal dentro de la institución.

El apoyo del capitán

En entrevista para el podcast oficial del club, Madrigal confesó que el primero en tenderle la mano fue el volante argentino: “El primero de todos fue Mariano. Siempre que estuve en Saprissa ha sido un papá acá en la institución. Hasta ahorita me aconseja”.

El delantero recordó que, tras sufrir la lesión, Torres no dudó en acercarse y mostrarle su apoyo en todo momento: “Cuando pasó lo de la lesión se preocupó mucho por mí, me escribía y todo. Se preocupa por mí como un papá-hijo”.

Incluso, Madrigal aseguró que el capitán le ofreció acompañamiento más allá de lo futbolístico: “Él me dijo que si necesitaba algo iba a estar para mí, siempre ha sido muy acercado a mí”.

Un lazo que inspira

Las palabras de Madrigal reflejan la influencia que Torres ejerce dentro del camerino morado, no solo como líder futbolístico, sino también como ejemplo humano para los más jóvenes.

En un momento donde las lesiones pueden golpear la confianza de cualquier jugador, el respaldo del capitán se convierte en un aliciente clave para que el delantero recupere fuerzas y piense en su regreso a las canchas.