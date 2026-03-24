Dos referentes afuera: Hernán Medford impacta a Saprissa con una decisión arriesgada en un momento decisivo

Luego de sacar adelante una importante victoria ante la AD San Carlos por el Torneo Clausura 2026, el Deportivo Saprissa ya cambió el foco hacia el Torneo de Copa, que se presenta como la gran oportunidad para romper una sequía de títulos que ya lleva más de un año pesando sobre San Juan de Tibás.

El miércoles 25 de marzo a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), el equipo dirigido por Hernán Medford visitará al Municipal Liberia en el Estadio Edgardo Baltodano por la semifinal de ida del certamen que organiza la Unafut. La revancha se disputará siete días después, el 29 de marzo, en el Ricardo Saprissa con horario a confirmar.

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Dos ausencias que sorprenden al Monstruo

Los morados emprendieron rumbo hacia Guanacaste este mismo martes, pero la lista de viajeros dejó una sorpresa importante: dos referentes del plantel ni siquiera se subieron al bus.

Mariano Torres y Kendall Waston quedaron fuera de la convocatoria para el primer duelo ante los Coyotes. Todo indica que el cuerpo técnico decidió darles descanso para evitar sobrecargas, teniendo en cuenta el desgaste acumulado de los veteranos y su importancia en el tramo final de la temporada.

Sin embargo, la determinación no deja de ser arriesgada. Saprissa afrontará una semifinal clave sin su capitán y sin uno de sus pilares defensivos, en un escenario siempre complicado como Liberia.

Un equipo condicionado por las bajas

La situación se vuelve aún más delicada si se considera que Medford tampoco cuenta con varios futbolistas que están con sus selecciones por la fecha FIFA: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, Luis Paradela y Bancy Hernández.

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De esta manera, Saprissa buscará dar el primer golpe en la serie con un plantel diezmado, apostando a que el descanso de sus referentes sea la clave para sostener la pelea en ambos frentes.

En síntesis

-Saprissa visitará a Liberia el 25 de marzo por la semifinal de ida del Torneo de Copa.

– Mariano Torres y Kendall Waston no viajaron: Medford habría decidido darles descanso.

– El equipo llega diezmado por la fecha FIFA, con varias bajas clave en el plantel.