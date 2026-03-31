Crece el escándalo en Saprissa: nuevo personaje se mete en la pelea entre el hijo de Paté Centeno y la esposa de David Guzmán

La polémica en Deportivo Saprissa está lejos de apagarse y, por el contrario, suma nuevos capítulos que elevan la tensión en el entorno morado. Lo que comenzó como una opinión futbolística sobre el uso del dorsal 8 por parte de David Guzmán terminó convirtiéndose en un cruce cada vez más personal, con la participación de nuevos protagonistas.

Otra protagonista se mete en el conflicto

Ahora, la madre de Wálter Centeno Jr. decidió intervenir y responder públicamente a las declaraciones de Stacy Montero, esposa del volante saprissista David Guzmán.

El conflicto se originó días atrás, cuando Centeno Jr. afirmó que David Guzmán no debía portar la histórica camiseta número 8, ligada al legado de su padre. Esa frase generó una fuerte reacción de Montero, quien acusó al joven de burlas y actitudes inapropiadas, incluso mencionando a sus hijos. Desde entonces, el tema dejó de ser estrictamente deportivo para convertirse en un enfrentamiento mediático que involucra a las familias.

En diálogo con La Teja, Janessa Salas, madre de Paté Jr., fue contundente al marcar su postura. “Las esposas de las figuras públicas y los padres no nos podemos poner a pelear con lo que opinan las demás personas sobre cada uno de ellos. Me parece más sabio que se dispute por trayectoria futbolística quién es quién y quién es mejor”, expresó, intentando llevar la discusión nuevamente al plano deportivo.

Jane Salas salió a defender a su hijo. (Foto: Instagram)

Sin embargo, sus declaraciones también incluyeron críticas directas hacia la esposa de Guzmán. “Si ella se siente inferior porque su marido no ha rendido acorde a lo que la afición morada espera, como profesional y en el campo, entonces pongamos a disputar lo que ha sido la trayectoria futbolística de cada uno”, afirmó, en una frase que avivó aún más la polémica. Además, sugirió que las familias deberían mantenerse al margen y enfocarse en sus propias responsabilidades.

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Salas también defendió a su hijo de las acusaciones sobre supuestas burlas hacia menores. “Mi hijo no ha dicho nada ni ha hecho nada en contra de dos menores de edad. Sé quién es mi hijo y no es esa clase de persona”, aseguró, negando categóricamente los señalamientos de Montero. En esa línea, insistió en que las palabras de Centeno Jr. se dieron en un contexto estrictamente futbolístico, como parte de su desarrollo como comentarista.

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El cruce no terminó ahí. Ante otras afirmaciones de la esposa de Guzmán, como que el joven no celebró un gol reciente o que habría tenido problemas en el club en el pasado, la madre respondió con ironía y desdén. “¿Hay que celebrar los goles para que ella esté contenta? Se está tomando las cosas muy personales”, lanzó, antes de cerrar con una frase que refleja el nivel de confrontación alcanzado: “No vamos a bajarnos al nivel de la familia Guzmán”.

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Así, el conflicto en Saprissa sigue escalando y deja en segundo plano lo futbolístico. Entre declaraciones cruzadas y posturas cada vez más firmes, la discusión por un número histórico se transformó en un enfrentamiento mediático que expone la tensión alrededor del club en un momento clave de la temporada.

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Datos Claves

Janessa Salas , madre de Centeno Jr., defendió a su hijo ante críticas de Stacy Montero .

, madre de Centeno Jr., defendió a su hijo ante críticas de . El conflicto inició por opiniones sobre el uso del dorsal 8 de David Guzmán .

de . Salas negó acusaciones sobre supuestas burlas de su hijo hacia los hijos de Guzmán.