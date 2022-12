A pesar de haber terminado campeones del Torneo Apertura de la Liga Promerica, Deportivo Saprissa quiere seguir reforzando su equipo y todo parece indicar que iniciaría por el ataque. El Monstruo Morado ya habría amarrado su primera incorporación de cara al próximo año y se trata de un juvenil que tiene un buen futuro por delante.

Su nombre es Justin Monge, atacante de 20 años que está por dar un importante paso en su carrera. Procedente de Municipal Pérez Zeledón, el futbolista levantó interés de clubes llamativos como Alajuelense y Herediano, sin embargo, se decantó por el actual campeón. Incluso, manifestó que cumplió uno de sus sueños de niño.

"Firmar con Saprissa me ilusiona bastante, es el sueño de todo niño. Aún no se ha concretado nada, todo puede pasar, pero estoy a punto de poner la firma y siento una alegría inmensa de poder vestir esa camiseta, es una institución enorme, por todo lo que ha ganado dentro y fuera del país", aseguró en declaraciones hacia el medio La Teja.

“Sé la responsabilidad que conlleva vestir esa camiseta, es un gran reto para mí, para mi familia y si uno no tiene visión a futuro se queda estancado, quiero tomar este reto por el bien de mi carrera. Lo que había pensado es salir lo más pronto posible, a un equipo que me ayude a seguir creciendo", agregó el juvenil de 20 años.

No obstante, no se olvidó de sus inicios y lo que aprendió en Pérez Zeledón, tomando en cuenta que está desde las filiales del onceno Sureño. “Con Pérez Zeledón aprendí de todo, desde lo físico, hasta fortalecer mi parte mental y gracias a eso, lo que me han enseñado en este gran club, he podido superarme a nivel profesional y personal”, dijo.

"Acuerdo alcanzado entre Pérez Zeledón y Saprissa por la ficha de Justin Monge, los términos personales se acordarán en las próximas horas. Falta definir si se une este torneo o hasta el próximo, Pérez Zeledón quiere un 9 nacional para cubrir su salida de inmediato", indicó el periodista costarricense Kevin Jiménez sobre la contratación de Justin por Saprissa.