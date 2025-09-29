Cumplió condena por homicidio y ahora es el goleador del fútbol de Costa Rica, pero su pasado no lo deja en paz: “Les quitaste la vida”

Con su anotación en el sorprendente triunfo por 2-0 de Guadalupe FC en su visita al bicampeón nacional, Club Sport Herediano, Joao Maleck no solo ayudó al equipo dirigido por Fernando Palomeque a escapar del fondo de la tabla del Torneo Apertura 2025, sino que también alcanzó a Marcel Hernández como los máximos anotadores del campeonato de Costa Rica, con cinco goles cada uno.

Pero detrás del talentoso atacante que hoy brilla en Guadalupe FC existe una historia sombría. El pasado 23 de junio de 2025 se cumplieron seis años del fatal accidente en Zapopan, México, donde Maleck impactó su vehículo contra el de una pareja de recién casados, que falleció en el acto.

La tragedia que persigue al goleador de Guadalupe

El futbolista mexicano conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, siendo condenado por homicidio culposo. Sin embargo, desde diciembre de 2022, Maleck se encuentra en libertad, mientras que la familia de las víctimas continúa buscando justicia por una sentencia que consideran insuficiente.

El goleador de Guadalupe fue condenado por homicidio culposo (Guadalupe FC).

En el sexto aniversario de la tragedia, familiares de María Fernanda Peña y Alejandro Castro, las víctimas del accidente, se reunieron entre flores blancas y globos en el lugar del siniestro.

“Algún día vas a tener el valor”

“Han pasado seis años y la gente se pregunta: ¿siguen llorando? Sí, seguiré llorando por el resto de los días que me queden de vida, porque lo normal es que los hijos entierren a los padres, no que una madre entierre a su único hija vestida de novia a sus 26 años“, declaró Claudia Álvarez, tía de María.

Acto seguido, Álvarez se dirigió directamente al goleador de Guadalupe con un recordatorio brutal: “Hoy deberíamos estar festejando seis años de feliz matrimonio de Fer y Alex. Gracias a ti, Joao Maleck, hoy se conmemora el sexto aniversario, pero de su muerte. Algún día vas a tener el valor de aceptar que, por conducir en estado de ebriedad y a más de 180 kilómetros por hora, les quitaste la vida a dos seres humanos maravillosos“.

El fatal accidente ocurrió en la ciudad de Zapopan (Reforma).

“Vas a tener el valor que no tuviste aquel 23 de junio de 2019 de aceptar y dejar de mentir para no asumir tu responsabilidad y que no se te dictó una condena justa“, sentenció la tía de María Fernanda Peña.

¿Qué sentencia recibió Joao Maleck?

En noviembre de 2020 se dictó sentencia a Joao Maleck, quien fue declarado culpable de homicidio culposo. La condena establecía que debía pasar tres años, ocho meses y 15 días tras las rejas.

Sin embargo, al ser una pena menor a cuatro años, el mexicano pudo solicitar la libertad bajo fianza, que le fue otorgada, permitiendo que retomara su carrera como futbolista profesional.