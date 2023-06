Después de que se oficializara la salida de Manuel Morán del Xelajú de Guatemala, el Superchivo ya se encuentra indagando en el mercado panameño, en busca de un reemplazo. De hecho, ya surgió un nombre con características ideales para sustituirlo.

Xelajú está trabajando en el mercado de transferencias, a pesar de haberse coronado campeón. Hace unas horas, se informó que José Calderón estaría en la lista de las posibles salidas y ya el club tiene nombres para relevar al guardameta canalero.

Sin embargo, parece que la institución no se quedaría sin panameños en sus filas para el siguiente torneo. Y es que, según lo que se informa desde Guatemala, Alexis Palacio, extremo que milita en el 9 de Octubre FC de Ecuador, es una de las variantes que maneja el Chivo de cara al Apertura 2023.

“El jugador panameño de 28 años, Alexis Venancio Palacio Curley, se perfila para ser el último refuerzo extranjero del equipo Lanudo para la próxima temporada. En estos momentos, se negocia su salida de su actual club de la segunda división de Ecuador”, mencionó el medio “Locos por Xelajú”.

Palacio en el 9 de Octubre ha disputado algunos compromisos, aunque no ha logrado mantenerse como un titular fijo en el onceno, por lo que una salida, en busca de protagonismo, no sonaría descabellada. No obstante, es preciso señalar que El Súper 9 contrató a Felipe Borowsky como su nuevo entrenador y habría que esperar a ver cuáles son las pretensiones del técnico con Alexis Palacio.