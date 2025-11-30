“Se lo tienen que ganar”: Thomas Christiansen envía un mensaje directo a los jugadores de la Selección de Panamá para el Mundial 2026

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, ya se encuentra plenamente enfocado en la elección de los jugadores que integrarán la lista final rumbo a la Copa del Mundo 2026. En medio de rumores, solicitudes de la prensa y opiniones de los aficionados, el estratega dejó claro que mantiene una visión firme sobre el proceso y aprovechó para enviar un mensaje directo a la afición panameña. El técnico reiteró que nadie tiene el puesto asegurado, pues no quiere que ningún jugador se relaje de cara a la máxima cita del fútbol mundial.

Christiansen insistió en que todos deberán ganarse su lugar. “Aquí se lo tienen que ganar, por supuesto. Ya tenemos un grupo bastante definido con los que he trabajado estos cinco años. Hay jugadores que me conocen, y yo les conozco; sé lo que nos pueden dar”, señaló el seleccionador, quien también recordó que la competitividad interna será un componente esencial en esta etapa.

El técnico español-danés enfatizó que no permitirán que ningún futbolista “se acomode” y que todos deberán luchar por un cupo en la lista definitiva. “Lo que no queremos es que haya gente que se acomode, que sepan que tienen que pelear su puesto para estar en la lista final”, añadió, reafirmando que la exigencia será máxima durante los próximos meses.

La competencia dentro del combinado nacional podría incrementarse con la aparición de nuevos talentos. Un ejemplo claro es Kadir Barría, atacante que ha destacado con el Botafogo en la primera división panameña y cuyo rendimiento no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico. “¿Quién no quiere estar en esta lista? ¿Quién no quiere estar en un Mundial? Ahora es el momento para mostrarse. Este jugador que está en Brasil es un jugador que llevamos siguiendo hace tiempo”, reveló Christiansen.

El entrenador también comentó que el monitoreo a los jugadores continuará realizándose con la misma intensidad, aunque reconoció que ciertos ajustes podrían darse conforme se acerque el sorteo de la fase de grupos. “El análisis de jugadores va a continuar igual, por supuesto. Hay algunos jugadores que se pueden sumar, otros que pueden caer”, afirmó, destacando que la dinámica natural de competencia seguirá su curso.

Finalmente, Christiansen adelantó que, aunque la lista larga de elegibles es amplia, no se esperan cambios significativos, salvo tres, cuatro o cinco incorporaciones que podrían sumarse. “Lo que sí va a cambiar es la planificación con el análisis de los equipos a partir del sorteo”, concluyó el estratega, quien ya se prepara para llevar a Panamá a su segunda participación mundialista.

