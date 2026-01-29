Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Sporting San Miguelito vuelve a romper el mercado de fichajes de Panamá al sumar otro refuerzo mundialista

El equipo apuesta por la experiencia tanto para su participación en el torneo nacional, como el internacional.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Fichaje de lujo para Sporting
© Sporting San MiguelitoFichaje de lujo para Sporting

Sporting San Miguelito confirmó un refuerzo de lujo para fortalecer su zona defensiva, tras hacer oficial el fichaje del experimentado zaguero Harold Cummings, de cara a la temporada Clausura 2026 de la LPF y su participación en la Concachampions, competencias en las que el club rojinegro buscará ser protagonista.

“Tomó el dinero y no cumplió”: Fue mundialista con Panamá, volvió a su país como fichaje estrella, pero ahora recibe una fuerte acusación

ver también

“Tomó el dinero y no cumplió”: Fue mundialista con Panamá, volvió a su país como fichaje estrella, pero ahora recibe una fuerte acusación

La incorporación de Cummings responde a la clara apuesta por la experiencia que está realizando la institución para afrontar los retos que restan en la campaña. Su llegada le brinda al equipo jerarquía, liderazgo y solidez, cualidades fundamentales en instancias decisivas tanto a nivel local como internacional.

El defensor panameño cuenta con una amplia trayectoria internacional y es recordado por su participación con la Selección de Panamá en el Mundial de Rusia 2018, lo que lo convierte en una pieza de peso dentro del plantel y en un referente natural para los jugadores más jóvenes.

San Miguelito apuesta por mundialistas

Con este movimiento, Sporting San Miguelito suma a su plantel a un segundo mundialista, ya que semanas atrás había anunciado la contratación del guardameta José Calderón, también integrante de aquella histórica selección canalera, reforzando así el eje central del equipo.

La directiva rojinegra busca conformar un grupo competitivo y equilibrado, capaz de responder a la exigencia de la LPF y de dar pelea en el plano regional, donde la Concachampions representa una vitrina de alto nivel y una oportunidad de crecimiento deportivo.

Publicidad
Conmoción en Panamá por la decisión que Thomas Christiansen tomaría con su futuro después del Mundial 2026

ver también

Conmoción en Panamá por la decisión que Thomas Christiansen tomaría con su futuro después del Mundial 2026

De esta manera, la llegada de Harold Cummings envía un mensaje claro al resto de los clubes: Sporting San Miguelito no solo quiere competir, sino pelear por los primeros puestos, respaldado por futbolistas con recorrido, carácter y experiencia en escenarios de máxima exigencia.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Plaza Amador vs. Alianza FC: ¿A qué hora y cómo ver la gran final?
Panama

Plaza Amador vs. Alianza FC: ¿A qué hora y cómo ver la gran final?

Alberto Quintero arremete contra compañero
Panama

Alberto Quintero arremete contra compañero

Martín Ruiz no duda en enviarle un mensaje de advertencia a Plaza Amador tras la victoria de Sporting SM
Panama

Martín Ruiz no duda en enviarle un mensaje de advertencia a Plaza Amador tras la victoria de Sporting SM

Bolillo Gómez pierde a otra pieza clave de la Selección de El Salvador
El Salvador

Bolillo Gómez pierde a otra pieza clave de la Selección de El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo