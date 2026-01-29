Sporting San Miguelito vuelve a romper el mercado de fichajes de Panamá al sumar otro refuerzo mundialista

Sporting San Miguelito confirmó un refuerzo de lujo para fortalecer su zona defensiva, tras hacer oficial el fichaje del experimentado zaguero Harold Cummings, de cara a la temporada Clausura 2026 de la LPF y su participación en la Concachampions, competencias en las que el club rojinegro buscará ser protagonista.

ver también “Tomó el dinero y no cumplió”: Fue mundialista con Panamá, volvió a su país como fichaje estrella, pero ahora recibe una fuerte acusación

La incorporación de Cummings responde a la clara apuesta por la experiencia que está realizando la institución para afrontar los retos que restan en la campaña. Su llegada le brinda al equipo jerarquía, liderazgo y solidez, cualidades fundamentales en instancias decisivas tanto a nivel local como internacional.

El defensor panameño cuenta con una amplia trayectoria internacional y es recordado por su participación con la Selección de Panamá en el Mundial de Rusia 2018, lo que lo convierte en una pieza de peso dentro del plantel y en un referente natural para los jugadores más jóvenes.

San Miguelito apuesta por mundialistas

Con este movimiento, Sporting San Miguelito suma a su plantel a un segundo mundialista, ya que semanas atrás había anunciado la contratación del guardameta José Calderón, también integrante de aquella histórica selección canalera, reforzando así el eje central del equipo.

La directiva rojinegra busca conformar un grupo competitivo y equilibrado, capaz de responder a la exigencia de la LPF y de dar pelea en el plano regional, donde la Concachampions representa una vitrina de alto nivel y una oportunidad de crecimiento deportivo.

Publicidad

Publicidad

ver también Conmoción en Panamá por la decisión que Thomas Christiansen tomaría con su futuro después del Mundial 2026

De esta manera, la llegada de Harold Cummings envía un mensaje claro al resto de los clubes: Sporting San Miguelito no solo quiere competir, sino pelear por los primeros puestos, respaldado por futbolistas con recorrido, carácter y experiencia en escenarios de máxima exigencia.