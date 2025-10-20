Cartaginés vs. Motagua: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Play-In de la Copa Centroamericana 2025

Tanto Cartaginés como Motagua, luego de quedar fuera de las semifinales de la Copa Centroamericana, aún mantienen viva la esperanza de alcanzar un lugar en la próxima Copa de Campeones 2026.

Ambos equipos deberán disputar el repechaje, una última oportunidad para asegurar su clasificación al máximo torneo de clubes de la región.

¿A qué hora juegan Cartaginés vs. Motagua? Play-In de la Copa Centroamericana 2025

El partido se disputará el martes 21 de octubre a las 8:00 p.m. hora de Centroamérica desde el Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Cartaginés vs. Motagua? Play-In de la Copa Centroamericana 2025

Dicho partido entre Cartaginés y Motagua podrá verse EN VIVO a través de la señal de ESPN, y también estará disponible por streaming en la plataforma Disney+.

Equipo de Cartaginés / X

¿Quién es el árbitro del partido entre Cartaginés vs. Motagua? Play-In de la Copa Centroamericana 2025

El árbitro designado para el encuentro será el panameño Jorge Leira, de 28 años, quien ya tiene experiencia dirigiendo a ambos equipos. Leira estuvo presente como cuarto árbitro en el partido de la fase de grupos del pasado 14 de agosto, cuando Cartaginés y Motagua empataron sin goles.

Cartaginés vs Motagua: registros en repechaje de la Copa Centroamericana

Cartaginés afronta su segunda participación en el repechaje de la Copa Centroamericana, recordando que en 2023 fue eliminado por Comunicaciones en una dramática tanda de penales que terminó 5-4.

Por su parte, Motagua llega a su tercera aparición consecutiva en esta instancia, con la experiencia de haber sido superados anteriormente por Saprissa, que los venció con un global de 6-2.