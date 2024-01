Didier Dawson es, sin duda alguna, uno de los jóvenes futbolistas panameños con mayor potencial a futuro. A sus apenas 18 años, ha llamado la atención de varios clubes del extranjero que, incluso, lo han invitado a entrenamientos. Entre ellos, Envigado y Deportivo Cali de Colombia. Y ahora, se reporta que el atacante tendría una oferta sobre la mesa proveniente del Philadelphia Union de Estados Unidos.

Durante las últimas horas, el nombre de Dawson se ha convertido en tema de constante conversación en los medios, luego de que no fuera incluido en la última lista de la Selección de Panamá Sub-20 para afrontar el Torneo UNCAF en Honduras. Esto, a pesar de que es uno de los habituales en los partidos de Plaza Amador a su temprana edad.

Sin embargo, en medio de la polémica, todo indicaría que el extremo estaría a las puertas de tener su primera experiencia firmando fuera del país. Al parecer, las actuaciones del panameño habrían llamado la atención del Philadelphia Union, según lo que se informó este miércoles.

¿Didier Dawson firmará con Philadelphia Union?

El periodista, Álvaro Martínez, destacó que Didier Dawson solo tendría una oferta formal y proviene del conjunto norteamericano. Recalcar que al atacante se le ha vinculado con los equipos de Colombia ya mencionados, al igual que con el Inter de Milán de Italia o Estudiantes de La Plata de Argentina. No obstante, el comunicador aseguró que el único rumor real es de Philadelphia.

“Me llega la información oficial de la única propuesta real que se ha recibido por Didier Dawson. Es por parte del equipo de Philadelphia Union II que es de la MLS Next Pro. Pregunté por lo del Inter y por otros equipos europeos y me dicen que la única oferta formal es la de Philadelphia”, puntualizó Martínez.

Por otra parte, en una conversación reciente con José Miguel Domínguez, el padre de Didier, Alejandro Dawson, expresó la relación entre él y su hijo, con Plaza Amador, club dueño de la ficha, se está rompiendo. Quiere decir que es probable que el futuro del delantero esté alejado del onceno León.

¿Cuáles son los números de Didier Dawson en LPF?

A partir de su debut, Didier Dawson ha disputado una cantidad considerable de partidos, a pesar de su edad. En total, tiene 47 presencias con la camiseta de Plaza Amador, en las que logró coronarse campeón del Torneo Apertura 2021. Además, ha intervenido en goles directos, sumando 4 anotaciones y 1 asistencia. También ha mostrado personalidad para jugar en primera división y atrevimiento para encarar rivales en el campo.