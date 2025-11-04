Panamá vs. Irlanda: ¿A qué hora y cómo ver por TV y ONLINE el debut de La Canalera? Mundial Sub-17 Qatar 2025

Panamá tendrá su debut en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025. Protagonizará este mismo junto a su par de Irlanda, en la Cancha 3 del predio Aspire Zone, ubicado en la ciudad de Doha. Ambos ocupan un lugar en el Grupo J de la competencia.

A continuación, Fútbol Centroamérica le presentará a usted todos los datos que no puede dejar de conocer sobre el enfrentamiento con el que La Canalera dará inicio a su participación mundialista. Su gran sueño está más vivo que nunca.

¿Cuándo y a qué hora juega Panamá vs. Irlanda por el Mundial Sub-17 de Qatar?

Panamá enfrentará a Irlanda para su debut en el Mundial Sub-17 el miércoles 5 de noviembre desde las 6:30 horas de Centroamérica y 7:30 horas de Panamá.

¿Dónde ver EN VIVO Panamá vs. Irlanda por el Mundial Sub-17 de Qatar 2025?

Todos los partidos del Mundial Sub 17 se ofrecerán en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundo. Además, Tigo Sports lo transmitirá para Panamá.

¿Cómo llega Panamá a su debut en el Mundial Sub-17?

La Sub-17 panameña cumplió con una serie de entrenamientos en su tierra para después emigrar hacia Emiratos Árabes Unidos. Allí mantuvieron el último de los ciclos de prácticas, con un campamento de preparación de alta exigencia física.

Este último tramo de fortalecimiento llevó unos 12 días de duración, dentro de los que pudieron disputar tres partidos amistosos frente a otras selecciones que también están clasificadas a la cita, como Burkina Faso, Uganda, e Indonesia.

¿Cómo llega Irlanda a su debut en el Mundial Sub-17?

Los dirigidos por Paul Osam llegan al Mundial Sub-17 con la esperanza de hacer historia grande. Tienen como figura al centrodelantero zurdo Michael Noonan, un potente futbolista que hace sus primeras armas con el Shamrock Rovers.