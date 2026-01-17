Panamá vs. Bolivia: ¿a qué hora juegan y cómo ver el primer amistoso de Thomas Christiansen antes del Mundial 2026?

Panamá y Bolivia jugarán el partido amistoso con el que cada uno de los equipos dará inicio a sus temporadas. Ambos apuntan a objetivos sumamente altos para el año que comienza. El enfrentamiento promete ser muy entretenido para ambos.

Mientras que los canaleros preparan su participación en el Mundial 2026, los de verde deberán ganarse su boleto en el Repechaje Intercontinental. La afición se mantiene en un mar de ilusiones. Los futbolistas quieren hacer historia grande.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos necesarios para seguir al detalle el desarrollo de este enfrentamiento. A continuación, conocerá la forma en la que llega cada equipo al cruce y los canales oficiales de transmisión.

¿Cuándo juega Panamá vs. Bolivia por el primer amistoso de cara al Mundial 2026?

Panamá y Bolivia jugarán este domingo 18 de enero en Estadio IV Centenario de Tarija desde las 15.00 horas de Centroamérica, las 16.00 horas de Panamá y las 17.00 horas ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO a Panamá vs. Bolivia por el amistoso previo al Mundial?

El encuentro amistoso podrá seguirse a través de Azteca Deportes, TVN Radio 96.5, TVMax y RPC Televisión.

¿Cómo llega Panamá?

Panamá arribó a Santa Cruz de la Sierra el jueves por la mañana. Los futbolistas practicaron el viernes en el predio de la Academia Bolívar en horas de la tarde local. El sábado se entrenó desde la mañana en el mismo centro, para dirigirse a la ciudad de Tarija en la tarde. Crece la expectativa por ver jugar a Kadir Barría.

Cabe destacar que este enfrentamiento no está arreglado dentro del calendario de la FIFA, al igual que el que se disputará ante México el jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Será ese el segundo del corriente año.

¿Cómo llega Bolivia?

Bolivia llega a este enfrentamiento con la ilusión de prepararse de la mejor forma para el Repechaje Intercontinental, y así obtener el boleto que lo deposite en el Mundial 2026. El director técnico Óscar Villegas no se guardará a ninguna de sus figuras y tiene una única duda. La misma parece radicar en la banda derecha.

Lucas Macazaga y Esclaison Freitas disputan el lateral. Carlos Lampe ocupará el arco. Richet Gómez, Diego Arroyo y Diego Rodríguez completarían la defensa, con Robson Matheus, Ervin Vaca y Ramiro Vaca en el mediocampo. Para cerrar, la delantera la integrarían Máximo Mamani, Fernando Nava y Bruno Miranda.

Panamá vs. Bolivia: historial completo entre ambos equipos

Bolivia y Panamá se enfrentaron en un total de siete ocasiones. Aunque el inicio de la rivalidad favoreció al elenco canalero, la continuidad de la misma revirtió la tendencia de forma drástica, especialmente durante la última década.

