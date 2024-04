Este miércoles, la Selección de Panamá de Futsal logró clasificarse a su cuarta Copa del Mundo de manera consecutiva. Los Canaleros se impusieron 2-1 sobre Estados Unidos y son uno de los cuatro que disputarán el Mundial de Uzbekistán 2024, en nombre de Concacaf.

A pesar de la paridad del compromiso, La Roja llegaba con cierto favoritismo al encuentro. Los comandados por Del Rosario se consagraron líderes de grupo con una fecha de anticipación y se toparían con Estados Unidos, uno de los que avanzó de ronda como mejor tercero.

Ventaja en el primer periodo

Como era de esperarse, el conjunto istmeño fue quien propuso en el primer periodo del cotejo. Incluso, dio un aviso en los minutos iniciales del duelo a través de Rumán Milord. Sin embargo, los norteamericanos no se quedaron de brazos cruzados y pusieron el peligro de Jaime Peñaloza, quien respondería de buena manera con dos atajadas claves.

Aunque Abdiel Castrellón volvería a advertirle a los estadounidenses con una ocasión que no logró concretar. No obstante, un instante más tarde, Óscar Hinks abriría el marcador y no transcurrió mucho tiempo para que Rumán Milord pusiera el 2-0 a favor de los centroamericanos.

Posterior al segundo tanto de La Roja, el conjunto de Del Rosario optó por mantener el resultado a su favor y serían los rivales quienes comenzaran a proponer, pero la figura de Peñaloza se agigantó.

Segundo periodo de aguante

Para el segundo periodo, los canaleros continuaron defendiendo la ventaja parcial y buscando contragolpear al rival. De hecho, estuvo cerca de liquidar el compromiso con un remate de Hinks, sin embargo, el arquero contrario lo evitó.

Ya en la recta final del encuentro, Estados Unidos descontó en la pizarra, pero no pasó a mayores, debido a que Panamá se terminaría llevando el triunfo y consigo el boleto hacia su cuarta Copa del Mundo consecutiva.