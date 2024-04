La Selección de Panamá Sub-20, dirigida por Jorge Dely Valdés, continúa con su preparación de cara al próximo Premundial Sub-20 de Concacaf. Bajo la tutela del experimentado entrenador panameño, los jóvenes futbolistas partieron hacia Colombia para realizar una gira de amistosos, antes de afrontar la clasificatoria mundialista. Incluso, serán acompañados por Thomas Christiansen.

Sin embargo, la posibilidad de que el equipo se “refuerce” con Karlo Kurányi, jugador de ascendencia panameña, cada vez se esfuma más. Esta alternativa nació desde el Premundial anterior, pero que nunca logró concretarse, a pesar del interés de la Federación Panameña de Fútbol. Ahora, todo parecería indicar que el espigado atacante, habría sido contactado por Croacia.

Destacar que, semanas atrás, el periodista Ricardo Icaza, en TVMAX Deportes, informó que las gestiones para sumar a Kurányi al equipo no han avanzado como se esperaba: “Pregunté por el tema de Karlo Kurányi. Se hizo el contacto, hubo conversaciones, pero no quedó en nada. Parece que no va a prosperar por el momento. Tiene la edad, pero cuando se hizo el contacto, hubo un tema con la documentación”.

Karlo Kurányi es contactado por Croacia

Recordemos que Karlo Kurányi cuenta con ascendencia alemana, panameña y croata. Quiere decir que el delantero cuenta con la posibilidad de representar a cualquiera de estos países. No obstante, quien ha hecho un acercamiento más reciente, sería la Federación Croata de Fútbol.

“Pónganse las pilas porque ya Croacia preguntó por él. Hay que llamar e insistir, Croacia ya preguntó por él. Karlo Kurányi es2006, puede ir al Torneo Maurice Revello. Hubo una llamada de Thomas Christiansen con el padre del jugador, Kevin, pero ahí quedó todo. Ya Croacia le tiene el ojo y él puede jugar para Croacia, además de Alemania y Panamá“, manifestó el periodista, Álvaro Martínez.

Estas declaraciones señalan que Kurányi podría tener la oportunidad de representar a Croacia en el futuro, aunque la situación aún no está definida por completo. La decisión final recae en el jugador y su familia, quienes tendrán que evaluar sus opciones antes de tomar una decisión sobre su futuro internacional.

Asimismo, por lo visto, habrían sido Croacia y Panamá los que se han acercado para contactar al jugador. No obstante, es preciso señalar que el joven ariete milita en Alemania y su padre representó al conjunto alemán. Quiere decir que pueda existir cierto apego hacia el país.