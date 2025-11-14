“Maldad a Panamá”: Chepe Bomba sorprende con mensaje inesperado a Guatemala tras el partido en El Trébol

La Selección de Panamá logró un triunfo vital al derrotar 3-2 a Guatemala en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, un resultado que le permite seguir soñando con clasificar a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el camino todavía es complicado y dependerá de una combinación de resultados en la última jornada de la tercera ronda eliminatoria.

Para aspirar al boleto directo, los canaleros están obligados a vencer a El Salvador este martes, y no solo ganar, sino hacerlo por un marcador amplio que mejore su diferencia de goles, un factor que podría ser determinante al final de la fecha. El equipo de Thomas Christiansen sabe que no tiene margen de error.

Pero Panamá no solo estará pendiente de su propio desempeño. También observará con atención lo que ocurra en el otro partido del grupo, donde Guatemala recibirá a Surinam nuevamente en El Trébol. Para los intereses panameños, los chapines deben ganar o empatar frente al cuadro surinamés, resultado que abriría la puerta a la clasificación canalera.

La tensión entre ambas aficiones ha aumentado en los últimos días, al punto de que algunos sectores han sugerido que la azul y blanco podría “dejarse ganar” como represalia por la rivalidad reciente con Panamá. Ante estas voces, desde el país canalero ha surgido un llamado a la competencia limpia y al respeto deportivo.

El pedido de Chepe Bomba a Guatemala

Uno de los mensajes más destacados fue el del periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, quien pidió públicamente a Guatemala que compita con profesionalismo y orgullo. El comunicador enfatizó que el cierre de la eliminatoria debe ser digno para todos los involucrados.

“¡Guatemala tiene que enfrentarse a Surinam con amor a la camiseta y con mucho orgullo! Tienen que cerrar la eliminatoria con la cabeza en alto. Nada de regalarse ni entregarse para hacerle la maldad a Panamá”, escribió Domínguez, apelando al espíritu deportivo y a la integridad de la azul y blanco.