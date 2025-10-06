Este lunes, Adalberto Carrasquilla se sumará a la delegación de Panamá para afrontar la doble fecha de Eliminatorias camino al Mundial 2026. Este domingo, antes de emprender vuelo, el mediocampista panameño volvió a tener una mala noche en Pumas UNAM.

El equipo universitario volvió a perder y ya acumula tres derrotas consecutivas por la Liga MX. Además, no gana desde su visita a Mazatlán el pasado 13 de septiembre. En la noche del domingo, Pumas cayó derrotado frente a las Chivas de Guadalajara por 2-1 tras haber iniciado arriba en el marcador.

El nombre de Coco Carrasquilla fue uno de los más cuestionados por la afición de Pumas. El panameño no mostró un buen rendimiento y fue sustituido cuando transitaba el minuto 81. Lo mismo le sucedió a Keylor Navas, quien no tuvo una buena respuesta en el primer gol de Chivas.

En redes sociales, los fanáticos felinos no tardaron en hacer mención al presente que está atravesando Carrasquilla y lo castigaron por su juego. En X, Coco fue uno de los más señalados. “Desde que regresó de la fecha FIFA no anda“, “ya lleva varios partidos del porqué no dio el salto a Europa“, “nunca confié en un panameño“, dicen algunos de los comentarios en su contra.

Panamá sufre por el presente de Adalberto Carrasquilla en Pumas

Esta situación complica a Thomas Christiansen, ya que Adalberto Carrasquilla es uno de los hombres más importantes del seleccionado panameño. Que sea muy cuestionado por su rendimiento genera preocupación entre los Canaleros en la previa de dos partidos muy importante ante El Salvador y Surinam.

Panamá se ve en la obligación de sumar tres puntos en esta doble fecha de Eliminatorias. No ganar ningún encuentro como en septiembre podría comprometer al seleccionado de cara a la clasificación al Mundial 2026. Hoy se encuentra en la tercera posición, a dos puntos del líder Surinam.