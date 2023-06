Liga de Naciones Concacaf: Michael Murillo encendió las alarmas para Panamá

La Selección de Panamá venció (3-2) a la Selección de Nicaragua en un amistoso en la previa de lo que será la semifinal de la Liga de Naciones de Concacaf ante Canadá. A pesar de la remontada y llevarse el triunfo, las alarmas se encendieron tras las declaraciones de Michael Murillo al confirmar que no está al 100% todavía.

Recordemos que defensor de la Selección de Panamá Michael Amir Murillo volvió a los terrenos de juego de la mejor manera posible, luego de sufrir una lesión con su club hace más de un mes. Amir anotó al minuto 55′ y 81′ para ayudar a la victoria con remontada de Panamá 3-2 sobre Nicaragua.

Declaraciones de Michael Murillo

“Primeramente las gracias a Dios obviamente por el partido que me dio y porque pude volver bien para ayudar al equipo. Me sentí bien, no al 100% aún, pero creo que de aquí al 15 de junio estaré bien y poder hacer más cosas”, aseveró Michael Murillo luego del encuentro ante Nicaragua.

“La verdad es que entré bien al partido, el profe ya me había dicho que entraría en el segundo tiempo, creo que por allí me fue bien, aunque tenemos muchas cosas por mejorar para lo que viene porque sabemos que tendremos rivales más fuertes”, sentenció Michael Murillo tras la remontada ante Nicaragua y ya pensando en Canadá.