“Le ha costado”: ídolo de Costa Rica sorprende a Panamá con dura crítica a Thomas Christiansen camino al Mundial

Panamá pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo, así como también le toca al equipo combatir contra las críticas. Su rendimiento no fue el mejor, y más se notó cuando la comparación se establece con otras competencias Concacaf.

La Canalera aún no ganó como local en estas Eliminatorias al Mundial 2026, lo que llevó a que ocupe el segundo puesto del grupo liderado por Surinam. Cierra el podio Guatemala, mientras que El Salvador va último en este mismo Grupo A.

Costa Rica no atraviesa un presente infinitamente mejor. Aún así, un ídolo de los ticos se atrevió a lanzar un duro juicio de valor para con los dirigidos por Thomas Christiansen. Se trata de Jorge Luis Pinto, cabeza de la gesta del Mundial 2014.

Jorge Luis Pinto criticó el rendimiento de Panamá en Eliminatorias al Mundial 2026

Jorge Luis Pinto opinó sobre los problemas con los que se topan los panameños a la hora de afrontar las Eliminatorias al Mundial 2026. Las comodidades no son las mismas que en otras competencias, y esto afecta el rendimiento de todos.

“No es lo mismo jugar en campo neutral, como le ha tocado jugar en las Copa América, donde el equipo se siente tranquilo, relajado, seguro de si mismo, a cuando siente la localía con la gente. De alguna manera, a unos jugadores les afecta la parte emotiva, la parte de seguridad, de confianza”, comentó.

“Siento que a Panamá le ha costado eso. Lo otro que veo es que los partidos hay que manejarlos de otra manera, porque a Panamá, el que va, tiene que saberse defender y tener seguridad. Entonces, luchar contra esos equipos que se saben defender no es fácil. Eso le ha costado a Panamá“, sentenció.