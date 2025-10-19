Jugador de Panamá que no cuenta con la confianza de Thomas Christiansen cerca de fichar por un gigante de Sudamérica

El delantero panameño Azarías Londoño está en boca de todos en el fútbol peruano, luego de que se revelara que es una de las principales opciones del Alianza Lima para reforzar su delantera de cara a la temporada 2026. Su brillante desempeño con la Universidad Católica de Ecuador ha llamado la atención no solo en el país vecino, sino en todo el continente, y el gigante peruano ya analiza los pasos para intentar ficharlo.

Los ‘íntimos’ de La Victoria quieren hacerse con la carta del jugador, cuyo valor ronda los 300 mil dólares, cifra establecida como parte de la opción de compra que actualmente posee el conjunto ecuatoriano. De concretarse, el fichaje representaría una importante inversión y una clara apuesta por el talento joven del fútbol canalero, que sigue ganando terreno en Sudamérica.

¿Azarias Londoño cambiará de equipo?

“Londoño es un jugador que llamó la atención de cualquiera. La Universidad Católica tiene exclusividad de compra que son 300 mil dólares. La U. Católica hará uso de la opción de compra. La primera opción la tiene el equipo que lo tiene, que es U. Católica”, señalaron medios peruanos sobre la situación contractual del futbolista, dejando entrever que primero deberá resolverse su vínculo con el club ecuatoriano antes de cualquier negociación internacional.

De acuerdo con el periodista José Ángel Rodríguez, la intención de Azarías Londoño y su entorno para el 2026 es dar el salto a Europa, un sueño que podría acercarse si continúa su crecimiento futbolístico. “La idea de Universidad Católica es renovarlo porque se le acaba el contrato en diciembre, pero el jugador y sus agentes quieren regresar al fútbol europeo”, explicó Rodríguez, dando a entender que el panameño analiza cuidadosamente sus próximos pasos.

Londoño, quien ha sido una de las figuras más destacadas de su equipo en la Liga Pro de Ecuador, no atraviesa el mismo momento con la Selección de Panamá, donde Thomas Christiansen no le ha brindado plena confianza. El atacante fue excluido de la convocatoria en la Fecha FIFA de septiembre y apenas sumó minutos en octubre, situación que ha generado debate en torno a su futuro en el combinado nacional.

A pesar de ello, el talento del delantero panameño es innegable, y su proyección sigue en ascenso. Su potencial traspaso al Alianza Lima podría abrirle nuevas puertas y consolidarlo como uno de los delanteros más prometedores de la región. Si mantiene su ritmo y continúa marcando diferencias, Azarías Londoño podría estar más cerca de cumplir su gran objetivo: dar el salto al fútbol europeo y recuperar un lugar en la selección canalera.

