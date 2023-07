Luego de su inmejorable actuación en la Copa Oro, el nombre de Adalberto Carrasquilla sigue siendo el más mencionado del conjunto panameño. Y no es para menos, pues su rendimiento lo colocó como el MVP del torneo y ha causado revuelo en el mundo fútbol.

Su juego dentro del terreno ocasionaron que lo elogiaran, tanto nacional, como internacional. Uno de los que se refirió a él, fue su compañero en la medular del Houston Dynamo, el mexicano, Héctor Herrera, quien aseguró que no le impresionó la destacada Copa Oro de “Coco” y también le envió un mensaje afectivo.

“La verdad es que no me sorprende porque lo conozco el día a día. Cuando yo llegué a Houston, el jugador que más me gustó y sorprendió fue Coco (Carrasquilla). Me alegra mucho el momento que está viviendo. Se lo dije antes del partido, quiero que gane México, pero me gustaría que ganes tú también”, expresó.

“Creo que es muy merecido el premio que tuvo como mejor jugador por el trabajo que hace. Yo lo veo en el día a día, como es, como se esfuerza, lo humilde que es, y creo que todo sacrificio tiene su recompensa, y él lo está teniendo. Creo que con el potencial que tiene, puede tener grandes oportunidades”, concluyó, en una entrevista al medio “Deporte Total USA”.

Cabe destacar que Carrasquilla se ha convertido en el futbolista más cotizado en el actual mercado de pases. Su Copa Oro lo ha colocado en el radar de grandes ligas europeas y se rumorea que podría llegar a la Primera División de España o, como mínimo, volver a dar el salto hacia Europa.