Los puntajes de Panamá tras la derrota ante Croacia en el Mundial 2026: el uno por uno del equipo de Thomas Christiansen

Panamá cayó ante Croacia por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 y quedó eliminado de la Copa del Mundo. Estos son los puntajes de los dirigidos por Thomas Christiansen.

Panamá no pudo sostener sus chances en el Mundial 2026. Después de la derrota ante Ghana en el debut, la Marea Roja necesitaba sumar ante Croacia para llegar con vida a la última fecha del Grupo L, pero volvió a quedarse con las manos vacías.

El equipo de Thomas Christiansen salió al campo del BM Stadium con un 5-4-1, buscó cerrar espacios y competir desde el orden defensivo, pero la jerarquía croata terminó marcando diferencias.

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Un solitario tanto de Ante Budimir al minuto 54 fue suficiente para darle la victoria al equipo que dirige Zlatko Dalić. A continuación, el uno por uno de Panamá tras la derrota ante Croacia en el Mundial 2026.

Budimir llegó para empujarla por el segundo palo y enterrar la ilusión de Panamá (Getty Images).

Los puntajes de Panamá vs. Croacia

Orlando Mosquera – 7 puntos

Salvó un disparo de Baturina en el primer tiempo y manejó bien los centros. Encajó el gol de Budimir sin mayor responsabilidad. Controló su área bajo presión constante.

César Blackman – 5.5 puntos

Jugó bien abierto por la banda izquierda con destellos de habilidad al asociarse, pero no encontró el último pase. Regaló una contra que de milagro no terminó con el segundo tanto croata y fue sustituido al 90′.

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Andrés Andrade – 7 puntos

Se paró en la zaga como lateral izquierdo del trío defensivo. Participó en la salida de balón y realizó despejes necesarios. Cumplió sin destacar.

José Córdoba – 7.5 puntos

Ancló la defensa central con presencia aérea y ganó duelos importantes. Tuvo dificultades con el movimiento croata en el segundo tiempo. Cumplió en general.

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Jiovany Ramos – 6.5 puntos

Formó parte del trío defensivo por el costado derecho. Participó en la salida de balón y cubrió bien los espacios. Sustituido al 77′ en un cambio ofensivo.

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Michael Amir Murillo – 8.5 puntos

La amenaza más clara por el costado derecho con dos centros muy peligrosos. Destacó con un regate excelente al 39′ y llegó al fondo varias veces. Su tiro libre al 93′ salió muy alto.

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José Luis Rodríguez – 6.5 puntos

Aunque no lo buscaron tanto, se mostró activo toda la noche por la banda izquierda con disposición para encarar. Su remate al 78′ se marchó alto. Mostró insistencia pero faltó precisión final.

Yoel Bárcenas – 5.5 puntos

Capitaneó y mostró actitud, pero vivió una noche frustrante. Vio amarilla al 61′ por falta a Modrić y no conectó en jugadas a balón parado. Sustituido al 90′.

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Carlos Harvey – 7 puntos

Peleó en el centro del campo y recuperó balones con intensidad. Su disparo al 80′ se fue al lateral de la red. También tuvo un cabezazo clarísimo en un tiro de esquina.

Cristian Martínez – 8.5 puntos

“Fulo” fue de lo mejor de Panamá y su mayor peligro ofensivo. Obligó a Livakovic a intervenir al 22′ y dio la sensación de ser una amenaza constante por la banda derecha, donde se mostró asociativo con Murillo.

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José Fajardo – 5 puntos

Tuvo dificultades para imponerse como referencia ofensiva. No conectó con el centro al 16′ y sus remates no inquietaron. Sustituido al 83′.

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Cecilio Waterman – 5.5 puntos

Entró al 77′ para dar frescura ofensiva. Mostró presencia en el área y aportó movilidad. No logró crear ocasiones claras en sus 18 minutos.

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Azarías Londoño –

Ingresó al 83′ como pareja de Waterman en ataque. Protegió bien el balón e hizo un caño habilidoso. Tiempo limitado para influir.

Tomás Rodríguez –

Sustituto tardío ingresado al 90′. Intentó centros en tiempo añadido. Tiempo insuficiente para aportar.

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Éric Davis –

Entró al 90′ por Bárcenas. Tocó brevemente el balón. Tiempo insuficiente para contribuir.