El pasado martes, Motagua recibió al Club Atlético Independiente en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. En un encuentro entretenido desde el primer minuto al último, los elencos igualaron 1-1 y dejaron la serie abierta para la vuelta.

Sin embargo, el equipo panameño, llegará al segundo enfrentamiento con la ventaja del gol de visita. La anotación de Héctor Hurtado, que le dio el empate a los Vikingos, vale más que el resultado conseguido fuera de casa, debido a que el rival arrancará con la presión de anotar en suelo Canalero.

A pesar de ello, César Vigevani, director técnico de Motagua, cree que pueden vencer al cuadro de Franklin Narváez en el Estadio Rommel Fernández. Incluso, envió una advertencia en conferencia de prensa, indicando que “saldrán a clasificarse”.

“Que el hincha no pierda ningún tipo de esperanzas, que en Panamá vamos a salir a clasificarnos. La llave está abierta, la afición debe estar ilusionada. En Panamá vamos a jugar sin ninguna presión. No vamos a salir a defendernos, tenemos que ir a buscar ese gol. Lo hubiéramos hecho de todos modos, así que no cambia nada”, expresó el estratega.

Cabe destacar que el CAI se mantiene invicto en la Copa Centroamericana y es uno de los clubes que ha dado la sorpresa en el certamen. Mientras que, Motagua sufrió un duro golpe jugando de visita, cuando enfrentó a Alajuelense, cayendo por una goleada de 1-5.

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Independiente y Motagua?

Club Atlético Independiente y Motagua se volverán a enfrentar, el próximo 3 de octubre en Panamá.