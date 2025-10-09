El sorprendente motivo por el que la Selección de Panamá no entrenó en el estadio Cuscatlán

La Selección de Panamá tuvo que modificar su planificación este jueves debido a las condiciones climáticas adversas en San Salvador, que impidieron realizar el reconocimiento de cancha del estadio Cuscatlán, previo al crucial duelo de eliminatorias mundialistas ante El Salvador. El combinado canalero arribó en horas de la tarde al país vecino, pero el fuerte aguacero que afectó la capital salvadoreña frustró la sesión programada.

Antes de viajar, los dirigidos por Thomas Christiansen completaron un último entrenamiento matutino en Panamá, previendo que no podrían trabajar sobre el césped cuscatleco. “Ya teníamos previsto que no íbamos a poder entrenar en El Salvador, ni reconocer la cancha, por eso decidimos hacerlo en Panamá antes del viaje”, explicó el técnico danés-español, quien mantiene la calma pese a los contratiempos logísticos.

Christiansen destacó que el grupo llega motivado y enfocado en obtener un resultado positivo ante un rival directo. “La historia siempre pesa, pero tanto nosotros como El Salvador tenemos un partido importante por delante. Hemos hecho autocrítica, creemos que podemos ganar, pero también sabemos lo que se debe invertir para lograrlo”, subrayó el entrenador de los canaleros.

El estratega reconoció que la presión es alta para ambos equipos, que necesitan sumar para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del grupo. A pesar de la suspensión del reconocimiento, Christiansen confía en la experiencia y madurez de su plantel, varios de ellos con recorrido en ligas internacionales, para adaptarse rápidamente al terreno del Cuscatlán.

Todo listo para el partido de El Salvador vs. Panamá

El partido entre salvadoreños y panameños está programado para las 7:00 de la noche de este viernes, en un ambiente que promete intensidad y emoción. Se espera una gran asistencia de público, conscientes de que ambos equipos se juegan mucho más que tres puntos en su camino hacia la próxima Copa del Mundo.

Con el ánimo intacto y un plan bien trabajado desde casa, Panamá buscará romper la resistencia de un El Salvador que también llega urgido de victoria. El Cuscatlán será testigo de un nuevo capítulo entre dos selecciones centroamericanas que sueñan con mantenerse vivas en la ruta mundialista.

