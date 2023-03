Tauro FC y Club León se medirán este miércoles por los Octavos de Final de la Concachampions 2023 en el Estadio Rommel Fernández. Ambos elencos llegan en buena forma al compromiso, aunque en la previa del partido, lucen mejor los mexicanos en cuanto a plantel. Sin embargo, Nicolás Larcamón, entrenador de los leones, ha pedido no menospreciar al rival.

“Sería un error creernos Goliat. No me parece que haya esa diferencia de magnitudes al saltar a la cancha, en el futbol moderno puede haber una exigencia si hay un equipo que no esté enfocado del todo y el primer gran compromiso es con nuestro enfoque y determinación. “, dijo el estratega argentino.

“El rival nos va a plantar cara, tiene jugadores de mucha frescura y no hay que subestimarlos. Para vencer a Tauro en esta serie, hay que hacer bien las cosas y por eso, el primer compromiso es con ese nivel de humildad, enfoque y determinación“, agregó.

Por su parte, el defensor, Adonis Frías, también dejó sus declaraciones, afirmando que él y sus compañeros, llegan al duelo con sed de revancha. “Sé que les fue mal (a Club León), más allá de eso no puedo opinar, no estuve, pero hay sed de revancha y ahora con los refuerzos ha cambiado el ánimo del plantel. Hay otras convicciones y ojalá tengamos un lindo arranque, lo venimos haciendo bien en nuestro torneo y ahora queremos que el club trascienda en esta competencia“, acotó el zaguero.

Cabe destacar que a Tauro no lo han acompañado buenos resultados cuando se mide a instituciones mexicanas, no obstante, los Albinegros buscarán cambiar la historia y dejar un buen resultado en casa, antes de visitar a Club León en su país, frente a su afición. El encuentro se disputará este miércoles, a partir de las 6:00 p.m. (hora local).