Semanas atrás, César Bombo Medina dio a conocer que el presente Torneo Apertura 2024 sería su último campeonato como futbolista profesional. El delantero de 44 años, se despidió del club de sus amores, el Alianza FC, donde se coronó campeón de la Liga Panameña de Fútbol y se consagró como al máximo goleador en la historia de la institución con 178 goles.

Y a pesar de que el Apertura 2024 todavía no ha terminado, la participación de Alianza sí. El cuadro Verdolaga quedó fuera de la ronda de play-offs, luego de que terminara cuarto en la tabla de posiciones en la fase regular. Por ello, el club realizó una emotiva despedida para César Medina, el referente más grande del equipo panameño.

Paso de César Medina por Olimpia y Comunicaciones

Sin embargo, César Medina también tuvo su paso por otros países de Centroamérica. Luego de sus primeras temporadas en Alianza, el atacante partió hacia el extranjero en el 2009 para vestir la camiseta del Olimpia de la primera división de Honduras. En el conjunto Albo, el canalero jugó alrededor de 10 compromisos y se coronó campeón del fútbol hondureño.

Posterior a ello, se marchó a Italia para defender los colores de Pisa 1909, aunque su paso fue efímero y regresó al Alianza de Panamá por los próximos dos años. Esto, antes de firmar con Comunicaciones de Guatemala, en el 2012, aunque retornaría a Panamá para volver al cuadro Verdolaga.

Alianza retirará su dorsal

Asimismo, Alianza confirmó que retirará el dorsal de César Medina, en honor a su trayectoria con la institución: “Retirar oficialmente en el club, en el marco del partido de homenaje de César Augusto Bombo Medina Mejía, la camiseta número 24, que lo ha identificado en su trayectoria en todos los estadios y canchas del país”, manifestó el club en su comunicado.

Señalar que, al término del último compromiso que jugó el delantero, aseguró que distintos clubes quisieron firmarlo a lo largo de su carrera: “Había muchos equipos que me querían, pero yo decía que tenía que darle una estrella a este equipo (Alianza) porque fue el que me abrió las puertas. Me voy contento”, dijo.

“Ha valido la pena, di y di, y lo dije un día, que no descansaba hasta que le diera la estrella a este club. Ahora voy a tener tiempo para disfrutar con la familia, y después hacer unos proyectos”, agregó el ex-delantero tras el partido ante Sporting.