Sin duda, gran parte de la evolución de la Selección de Panamá, es el aporte que ha brindado Thomas Christiansen desde su llegada. Muchos consideran que es el mejor entrenador que ha pasado por el conjunto Canalero y méritos tiene, luego del fútbol que está plasmando en el equipo centroamericano.

Aun cuando no logró clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Federación Panameña de Fútbol decidió extender el contrato de Christiansen por un proceso más. Sin embargo, antes de esa renovación, al técnico se le vinculó con distintos clubes e incluso, selecciones.

En aquel entonces, se habló de un interés por parte de Chivas de Guadalajara, equipos de Brasil y la Selección de Canadá. Y mientras salían estos rumores, Aníbal Godoy confesó que, tanto él, como sus compañeros, se encontraban en días de tensión.

¿Qué dijo Aníbal Godoy sobre Thomas Christiansen?

“Es un grupo muy bueno y creo que si el profe (Christiansen) se iba, sería un proceso difícil para lo que venía. El grupo ya estaba complementado con todo lo que se hacía y era difícil el tiempo en el que el profe no firmaba, que si iba a Brasil, a otra selección”, expresó Godoy en una entrevista con Somos La Sele.

Por su lado, Thomas Christiansen también contó que los jugadores le pidieron que se quedara al mando de la selección nacional: “Me acuerdo el momento en el que quedamos fuera del Mundial. Estábamos llorando en el vestuario y entre Aníbal (Godoy) y los demás capitanes, me pidieron que continuase. Me dijeron que no habían pensado que llegarían a jugar ese fútbol. Yo tenía claro lo que quería, pero no todo dependía de mí”, manifestó.

¿Cuándo termina el contrato de Christiansen con Panamá?

Esto, debido a que Thomas Christiansen mantiene su vínculo con la Selección de Panamá. El pasado 14 de junio del 2022, el danés extendió su contrato con los Canaleros hasta el 2026. En específico, cuando culmine la próxima Copa del Mundo, que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos.