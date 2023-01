Durante las últimas semanas, futuros alternos se han manejado en el entorno de Michael Amir Murillo, el lateral derecho panameño. Sin embargo, hasta el momento, el jugador sigue perteneciendo a Anderlecht e incluso, ha disputado los compromisos más recientes con el club. Aunque no quita que se mantenga siendo uno de los centroamericanos más cotizados.

La ventana de mercado de transferencias dio al Botafogo de Brasil como el primer interesado en el panameño, no obstante, el deseo se desvaneció, luego de que no se llegara a un acuerdo, debido a que el equipo belga solo quería una venta definitiva. Posterior a dicho rumor, se informó que el Burnley de Inglaterra habría puesto sus ojos en el defensor canalero.

¿Qué faltaría para que Murillo llegue al Burnley de Inglaterra?

Durante el programa deportivo El Desmarque, el periodista Arnulfo Barroso, indicó lo siguiente, "una persona muy allegada a Michael Amir Murillo me dijo que el Burnley de Inglaterra está interesado y quieren comprar al jugador. Sin embargo, la oferta económica no llena las expectativas de Anderlecht. El equipo ve en Murillo, un jugador del cual sacar mucho dinero y por eso no quiere aceptar cualquier oferta que llegue y por eso es muy difícil que salga". Quiere decir que el combinado inglés tendrá que aumentar su oferta si quiere hacerse con el seleccionado nacional canalero.

Al igual, el mismo comunicador agregó que, incluso, Murillo despertó interés en otras ligas -las cuales no se revelaron-. Recordemos que en su momento, el panameño estuvo vinculado a una gran cantidad de clubes españoles, aunque no se llegó a nada y se mantuvo en las filas de Anderlecht hasta la actualidad.

Por su lado, desde el primero de enero del 2020, Michael Amir Murillo pertenece al onceno de la máxima categoría de Bélgica y aunque se ha hablado de su salida de manera constante, todos los caminos llevan a que cumplirá su contrato que lo vincula con la institución hasta el 2025. Cabe destacar que su precio ronda los 3 millones de euros, según Transfermarkt.