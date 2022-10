La pasión de la NFL no se detiene y los domingos nunca volvieron a ser iguales. En esta oportunidad te trae al maravilloso encuentro entre Los Philadelphia Eagles y Los Dallas Cowboys, desde el Lincoln Financial Field, este próximo domingo 16 de octubre. Pero toda la pasión por el fútbol americano no la podrás vivir completa si no estás en sintonía con Codere, tu mejor opción en apuestas deportivas. Te ayudará a mejorar tus ganancias con sus cuotas especiales de la NFL y sus múltiples opciones de jugadas para que no te quedes sin sumar con ningún partido.

Philadelphia Eagles

Si hay un equipo que hoy inspira confianza, esos son los Philadelphia Eagles. Actualmente son el único equipo invicto en esta temporada de la NFL. Además, por primera vez desde el 2004, tienen un registro de 5-0. En el último partido, Jalen Hurts siguió inspirado, aportando dos touchdowns por tierra para que su equipo derrotara 20-17 a los Arizona Cardinals. Ahora, en casa, buscarán seguir con esta racha ante los Dallas Cowboys.

Dallas Cowboys

Por otro lado, los Dallas Cowboys deberán seguir mejorando tras la racha de cuatro victorias de Cooper Rush reemplazando al lesionadoo quarterback Dak Prescott. No tendrá una tarea sencilla. Ya que hablando de defensas, enfrentarán al único invicto de esta temporada. Sin embargo, también los Cowboys solamente han permitido una anotación por partido. Y la única vez que permitieron cinco o menos touchdowns en sus primeros cinco partidos fue en 1972.

Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys: Codere tiene a su favorito

Los Philadelphia Eagles parten como los grandes favoritos en Codere, ya que su victoria en este comienzo de temporada en la NFL entrega una cuota de 1,37. Mientras que un triunfo de Los Dallas Cowboys, entrega una cuota de 3.

*Los juegos de apuestas son para personas mayores de 18 años.