Sporting San Miguelito ganó de forma abultada a Deportivo Malacateco en la ronda preliminar de la Liga Concacaf. El combinado panameño, no pasó mayor problema en cuanto al resultado, después de vencer 4-1 en el global a su similar. Sin embargo, para el director técnico, los guatemaltecos sí complicaron con el fútbol que impusieron en los dos encuentros.

"El equipo corría muchísimo, nosotros fuimos muy ordenados y tuvimos que cambiar el juego, ser un poco menos ofensivo y trabajar los contragolpes. Tienen un volante cinco con mucha movilidad y eso nos costó, nos complicaron, había que ser cauteloso", manifestó el entrenador Académico.

"Al final del partido yo pedía más paciencia y que manejaran más el juego, así no correr peligro y que ellos atacaran. Esto lo hice con los cambios, manejar más el juego, no íbamos a seguir atacando con tres goles a favor. Los cambios fueron más tácticos para esto, para manejar el partido", agregó.

No obstante, al mismo tiempo, el estratega indicó que no debe descuidarse de la competencia nacional y por ello, gestionó la energía de alguno de sus futbolistas. "Preparar el domingo porque la liga es muy importante, muy competitiva no podemos descuidar la liga, debemos gestionar los jugadores que juegan el domingo, jugaremos paso a paso, con mucha humildad y trabajo".

Sporting San Miguelito tendrá que enfrentar a Tauro FC en los Octavos de Final de la Liga Concacaf en una serie que comenzará el martes 16 de agosto. Por su parte, se medirá a Deportivo Árabe Unido en la próxima fecha del Torneo Clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol.