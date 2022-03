El ex entrenador de la selección panameña rompió en llanto tras su recibimiento en el Estadio Rommel Fernández.

Panamá recibió a la selección de Honduras en el Estadio Rommel Fernández y junto a ella, al entrenador que llevó al país a su primera Copa del Mundo, el colombiano, Hernán Darío Gómez. Como era de esperarse, la llegada del técnico causó gran emotividad por lo que significó en el 2017.

Desde su arribo al país, los medios y aficionados acogieron de forma emocionante a Bolillo e incluso, realizando programas especiales hacia él. Por lo que antes del pitazo inicial no podría ser la excepción y desde las gradas, el "Bolillo Bolillo Bolillo", estremeció el Coloso de Juan Díaz.

"Para mí, venir a Panamá es alegría y acordarme de lindos momentos. Una alegría inmensa, con todo el cariño, agradecerles la bienvenida que me han dado y esperando volver aquí, tengo grandes amigos y poder disfrutar de la ciudad y de la gente de Panamá", expresó el técnico tras su llegada a Panamá.

"Va a ser una emoción (volver al Rommel Fernández), desde ya estoy contento, ya me siento bien, en este país me trataron muy bien, aquí triunfé y me siento feliz", había comentado el técnico, un día antes del compromiso.

Sin embargo, el estratega terminó aguándole la fiesta a los canaleros con un empate amargo para los de Thomas Christiansen, que ahora necesitan que Costa Rica no sume más puntos y además, conseguir resultados positivos ante Estados Unidos y Canadá.