¡Brutal anotación de Jair Catuy con Always Ready! [VIDEO]

En la penúltima fecha de la División Profesional de Bolivia, Club Always Ready no pudo lograr el triunfo ante Club Bolívar y desciende a la tercera posición de la clasificación. El canalero Jair Catuy marcó un gol, pero erró un penal que le costaron los tres puntos a su equipo para continuar en la lucha directa con The Strongest por el título del campeonato boliviano.

Always Ready no tuvo su mejor inicio en Villa Ingenio cuando Club Bolívar se adelantó gracias a la anotación de Erwin Saavedra en los 11 minutos de partido. Sin embargo, la reacción de los Millonarios llegó con un zurdazo de Jair Catuy que dejó sin opciones al arquero rival en el minuto 29. Solo 2 minutos más tarde, el equipo tendría la segunda ocasión para duplicar la ventaja, pero el propio Catuy erraría una pena máxima a favor.

En el complemento ambos equipos quedarían tablas y firmarían un empate que le complica el título a Always Ready, debido a que The Strongest venció y suma 63 puntos. Por su lado, el cuadro donde milita el canalero marcha en la tercera posición con 61 unidades tras haber igualado con su similar.

Incluso con la tercera plaza, el onceno tendría que jugar ronda preliminar de la Copa Libertadores y se podría quedar fuera de la próxima edición. Sus grandes actuaciones en el campeonato se han desvanecido en tan solo un compromiso y de ser firme candidato al título, podría recalar a quedarse sin Libertadores 2022.

El Millonario se verá las caras con Real Santa Cruz en la última fecha del torneo boliviano, con la esperanza de que un frágil y ya descendido San José, logre vencer a The Strongest en La Paz.