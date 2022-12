Hace algunos meses, se confirmó que Adolfo Machado sería una de las bajas de Sporting San Miguelito. El veterano central tuvo una aventura de dos torneos con los Rojinegros en los que llegó a una Final y una Semifinal. Sin embargo, sin lograr levantar algún título, dio fin a su experiencia vistiendo la camiseta Académica.

A sus 37 años, existe la posibilidad de que pueda retirarse como futbolista, no obstante, en las últimas horas, se informó que el ex seleccionado nacional con Panamá, estaría cerca de reforzar otro onceno. Aunque en estos momentos, no hay nada oficializado.

Su próximo destino podría ser el Deportivo Árabe Unido, quien ya confirmó distintas bajas de cara al siguiente año. Una de las salidas es la del defensor Francisco Vence y al igual, se rumora que también estaría cerca de salir Félix Góndola, por lo que la llegada de Adolfo Machado sería necesaria para el combinado de Julio Dely Valdés.

"¡Llegaría al DAU! Adolfo Machado reforzaría la defensa de Árabe Unido ante la salida de Félix Góndola", manifestó el periodista Álvaro Martínez. Cabe destacar que El Expreso Azul es uno de los equipos que todavía no anuncia refuerzos, salvo el regreso de Christopher Cragwell, zaguero que estaba en préstamo en la USL Championship de Estados Unidos.

Al igual, se debe mencionar que al momento de que Sporting San Miguelito anunció la salida de Machado de la institución, manifestaron, "te deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos retos que de seguro llegarán en tu carrera profesional". Quiere decir que los Rojinegros no descartaron que el defensor fichara por otro club en el actual mercado.