Este miércoles, se hizo oficial la salida del defensor central, Adolfo Machado de Sporting San Miguelito. A sus 37 años, el futbolista le dijo adiós a la institución que defendió por dos torneos durante el presente año. Además, portó la cinta de capitán y fue la figura de una firme zaga en el cuadro dirigido por Felipe Borowsky.

Machado llegó al combinado Rojinegro en febrero del 2022 en un momento en el que el equipo se encontraba en plena reestructuración. El central fue uno de los fichajes que más llamó la atención y terminó siendo fundamental para que el onceno llegara a la Final del Apertura 2022 y Semifinal del Clausura 2022.

Sin embargo, es momento de decir adiós. "Hoy nos toca decir muchas gracias Sporting, Dios los continúe bendiciendo en todo lo que emprendan en el club. Agradecido con Dios por darme la oportunidad de ser parte de una gran institución. Bendiciones. LA GLORIA SEA PARA DIOS", manifestó el jugador en sus redes sociales.

Por su lado, la institución también envió un mensaje de agradecimiento hacia él. "El Sporting San Miguelito agradece al jugador Adolfo Machado por su entrega, profesionalismo como capitán y por defender hasta lo último la camiseta rojinegra en el año 2022. Te deseamos lo mejor en tu vida personal y el mayor de los éxitos en los nuevos retos que de seguro llegarán en tu carrera profesional", indicaron.

En cuanto a un posible retiro, todavía no se ha confirmado si el jugador seguirá o no como futbolista profesional. Aunque no se descarta la opción de militar en otro equipo local y el defensor se mantiene sin anunciar algo sobre el tema.