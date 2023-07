En un emocionante giro de los acontecimientos, el argentino Lionel Messi finalmente aterrizó en Estados Unidos para unirse al Inter Miami, en un movimiento que ha generado una conmoción en el mundo del fútbol y este sábado se dio a conocer su fichaje de manera oficial.

Tras visitar varios lugares de Miami y entrenar con el equipo, las redes sociales estallaron con el anuncio oficial por parte del club, que recibió al campeón del mundo con gran entusiasmo. En un emotivo video compartido, Messi se mostró con su histórico número ’10’ y lanzó un mensaje que resonó en todos los rincones: “Sí, muchachos,i

La llegada de Messi a suelo estadounidense no fue fácil, después de una amarga experiencia en el PSG, donde vivió momentos difíciles. El futbolista intentó regresar al FC Barcelona, pero debido a los problemas financieros del club catalán, su incorporación no estaba garantizada. Sin embargo, el destino lo llevó a un nuevo desafío y a tomar una decisión audaz: dejar Europa a sus 36 años y viajar junto a su familia para firmar un contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2025.

El Inter Miami, que se encuentra en la última posición de la Conferencia Este con apenas 18 puntos, tiene la esperanza de que la incorporación de la ‘Pulga’ pueda cambiar su suerte. Pero el club no se detiene ahí, ya que también se espera la llegada de Sergio Busquets, quien vendrá como agente libre, y no se descarta la posible incorporación de Jordi Alba. Con estas adiciones, el equipo aspira a transformar su rendimiento en la Liga y aspirar a lo más alto.

La presentación oficial de Messi está programada para este domingo y promete ser un evento histórico que nadie querrá perderse. Su debut con el Inter Miami será el próximo 21 de julio, cuando el equipo se enfrente en casa al Cruz Azul en la emocionante competencia de la Leagues Cup, que reúne a clubes de la MLS y Liga MX. Además, el ’10’ volverá a reunirse con un viejo conocido, Gerardo Martino, quien ya lo dirigió tanto en el Barcelona como en la selección argentina.