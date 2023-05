Todo indicaría que el futuro de Joel Campbell para cuando termine su contrato con León de México, 30 de junio de este año, estaría en Costa Rica. El delantero confirmó que tiene ganas de regresar a su país para estar con su familia y hasta adelantó con que equipo está negociando.

El tico reveló en la entrevista que dio con ESPN que está negociando con Deportivo Saprissa para llegar a mitad de año. Todavía no tomó una decisión final, pero si dio detalles de las pláticas que vienen teniendo desde principios del 2023.

“Fui el que di el primer paso, pero eso siempre ha estado ahí, eso no se niega, pero también con los otros equipos que se han mantenido al pendiente de mí, es algo que yo agradezco, en base a lo que me hagan sentir tomo mis decisiones”, contó Campbell sobre sus negociaciones con los Morados.

Luego, dio más detalles: “Fue en enero, hemos mantenido conversaciones con ellos, pero al igual que he mantenido conversaciones con ellos también he mantenido de otros equipos, y también en la parte internacional, estoy valorando las opciones para definir qué es lo mejor para mí”.

Pero los aficionados del Saprissa deben controlar su ilusión, Campbell destacó que también habla con Alajuelense: “He tenido conversaciones con los dos. La Liga siempre he tenido ese aprecio porque ahí jugué tres años cuando era pequeño. Yo creo que tengo esa bendición, posibilidad de ir a cualquiera de las instituciones más grandes del país, obviamente a la que no vaya, no voy a ser tan querido, eso es normal, es parte del fútbol, pero cuando llegué el momento de decisiones, que cuando se den cuenta de todo, ahí veremos”.