El principio del fin de una era: Rafael Nadal confirmó que luego de 18 años no jugará Roland Garros y le pondrá punto final a la actividad por este año debido a la lesión que sufrió en enero en el Australian Open. Sin dudas, la ausencia del zurdo de Manacor será la más sentida este 28 de mayo, cuando inicie el Grand Slam que dominó como nadie y que ganó en 14 oportunidades.

“La lesión no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado trabajando en todo momento, sin parar, con la vista puesta en los siguientes objetivos, aunque algunos se iban perdiendo por el camino. El más importante, que era Roland Garros, a día de hoy se hace imposible. Con lo cual, en este momento no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita con todo lo que es ese torneo para mí“, expresó Nadal.

El actual número 14 del ranking ATP, quien cumplirá 37 años el próximo 3 de julio, manifestó que no se entrenará. Le pondrá “un punto y aparte” a su carrera debido a sus problemas físicos, que han sido impiadosos e incesantes después de la pandemia. “Mi día a día es de un nivel muy bajo (…) Cuando uno no puede hacer una parte de su vida con felicidad, eso se traslada a lo personal”, afirmó.

+ ¿Cuál será el último torneo de Rafael Nadal?

La historia no terminará acá para Nadal. Al menos no por ahora y por culpa de las lesiones. “Voy a intentar regenerar mi cuerpo, no voy a poner una fecha de regreso. Me gustaría terminar el 2023 jugando la Copa Davis, si me cuerpo lo permite y el capitán lo considera. Voy a intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo intuyo y creo que será mi último año. Ese será mi objetivo, intentar parar para encarar el último año de mi carrera”, externó.

+ ¿En qué ranking quedará Rafael Nadal tras bajarse de Roland Garros?

El lunes 12 de junio será un día visagra en la historia del deporte. El domingo llegará a su fin la 27ª edición del Abierto de Francia con la consagración de un nuevo campeón. Y al día siguiente, con la publicación del nuevo ranking ATP, Rafael Nadal perderá los 2.000 puntos que le dieron su última coronación en polvo de ladrillo para quedar fuera del Top 100. Más concretamente, cerca del puesto 135.