Olimpia vs. CAI se medirán hoy en la Copa Centroamericana 2024. Entérese horario, canal de TV y streaming para ver el partido EN VIVO.

Olimpia vs. CAI: a qué hora y dónde ver hoy la Copa Centroamericana de Concacaf 2024

Este jueves, Club Deportivo Olimpia y Club Atlético Independiente (CAI) medirán fuerzas en la primera fecha de la Copa Centroamericana 2024. Ambos equipos se conocen bien, pues en la edición anterior también coincidieron en la fase de grupos y empataron 1-1 en Tegucigalpa, donde volverán a verse las caras con sed de revancha.

Ahora, el tetracampeón del fútbol hondureño y el ganador del Torneo Clausura 2023 de la LPF competirán en el Grupo C con Águila de El Salvador, Port Layola de Belice y Antigua GFC de Guatemala por clasificar a cuartos de final: para ello, deberán quedar entre los dos primeros lugares.

¿Cuándo juega Olimpia vs. CAI por la Copa Centroamericana 2024?

Olimpia recibirá a CAI mañana, jueves 1 de agosto, a las 8:00 p.m. de Honduras y el resto de Centroamérica (9:00 de Panamá y 10:00 ET de Estados Unidos), en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés.

¿En qué canal y dónde ver a Olimpia vs. CAI?

El partido Olimpia – CAI se podrá ver EN VIVO y ONLINE en Honduras, Panamá y el resto de la región por Disney+ o ESPN.

Olimpia vs. CAI: ¿Cómo llegan los Albos?

El elenco de Pedro Troglio arrancó la defensa del título en la Liga Nacional de manera perfecta y golearon 3-0 a Génesis en Comayagua gracias a los tantos de Yustin Arboleda (45+3′), José Mario Pinto (53′) y Jerry Bengtson (76′), quedando a 7 de los 196 goles que firmó el histórico Wilmer Velásquez en la máxima división hondureña.

Un detalle no menor es que no podrán contar con tres futbolistas: a André Orellana, quien sufrió lesión de ligamentos cruzados en su rodilla derecha, se sumaron Kevin López y Josman Figueroa. Además, están esperando la habilitación de Jorge Benguché, ex AC Bellinzona de Suiza.

Olimpia vs. CAI: ¿Cómo llegan los Vikingos?

Los dirigidos por Franklin Narváez, que se quedaron sin la chance de pelear por el tetracampeonato el pasado semestre, iniciaron el Clausura 2024 con dos triunfos consecutivos: vencieron 1-0 a Herrera FC y el fin de semana le ganaron 2-1 a San Francisco en el derbi de La Chorrera con los goles de Anthony Stewart —quien había anotado en el primer juego— y David Contreras.