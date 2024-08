El Real Madrid logró una victoria contundente la última semana por 3-0 sobre el Real Valladolid el cual les permite colocarse nuevamente a solo tres puntos del Villareal, actual puntero. Sin embargo, el resultado del partido no fue lo único que captó la atención en el Santiago Bernabéu.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue el primer gol de Endrick con la camiseta madridista. El joven brasileño, quien se ha mostrado como una prometedora estrella desde su llegada, marcó su primer tanto con el Real Madrid y lo que hizo aún más especial este logro fue que lo consiguió con su pierna menos dominante, algo que provocó risas y bromas en el vestuario.

Kylian Mbappé, conocido por su sentido del humor, no tardó en comentar el hecho. En tono sarcástico, el delantero francés le dijo a Endrick: “Nos has mentido, tú eres diestro y no eres zurdo, con ese golazo que has marcado no puedes ser de izquierda”, lo que refleja lo unido que está el vestuario antes de comenzar a disputar la parte fuerte de la temporada.

Con solo 18 años, Endrick tiene una carrera prometedora por delante. Aunque aún es pronto para hacer grandes proclamaciones, la proyección del brasileño es alentadora y Carlo Ancelotti, consciente de su potencial, planea darle un papel cada vez más relevante en el equipo a medida que avance la temporada.

Endrick sorprendió a todos en su debut con el Real Madrid.

Las estadística de Endrick, la nueva joya del Real Madrid

Con 16 años, el delantero debutó en la primera del Palmeiras en el 2022 y disputó un total de 82 partidos en los que aportó 21 goles entre todas las competencias. En cuanto a títulos, ganó 2 Campeonatos Paulistas, 2 Brasileiraos y 1 Supercopa de Brasil.

Ahora, con 18 años recién cumplidos, el centrodelantero brasileño se convirtió en una de las altas más destacadas para los blancos en esta temporada. En su debut marcó un gol frente al Real Valladolid.