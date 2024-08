La temporada pasada fue la última de Keylor Navas y Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain. El portero costarricense todavía no definió su futuro, pero su ex compañero protagonizó una histórico traspaso al Real Madrid, club que el “Halcón” conoce de sobre tras ganar allí doce títulos.

Sin embargo, el vínculo que construyeron es más profundo de lo que se cree. Y ello se evidenció ante los ojos del mundo el pasado 12 de mayo, cuando Mbappé corrió a abrazar a Navas tras anotarle un gol al Toulouse (1-3), en la despedida de ambos de su afición en el Parque de los Príncipes.

Además, luego del encuentro, el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 le dedicó un emotivo posteo en Instagram al tico: “Leyenda. Gracias por todo lo que nos diste. Mi hermano mayor”, escribió, junto al emoji de un corazón.

Lo que Keylor Navas nunca contó sobre Mbappé y su salida del PSG

Navas se abrió y detalló lo que sucedió tras el detalle que tuvo Mbappé con él. “No me había dicho nada. Él vino y me dedicó el gol. Después tuvo unas palabras muy bonitas conmigo, me dijo ‘hermano, se lo merece. Eres un grande, eres una leyenda, y espero que le vaya muy bien’. Para mí fue un momento súper lindo”, contó en el programa El Buscador en Red.

Además, no dudó en ubicarlo entre los amigos que le dio el fútbol pese a la diferencia de edad: “Compartí muchos momentos con él… tiene 25 años, está soltero, tiene una vida muy tranquila en realidad. Yo tengo familia, tengo hijos. Pero aun así compartimos muchas cenas”, reveló.

El momento en que Kylian Mbappé saludó a Keylor Navas.

Por entonces, se sabía que el próximo club en la carrera de Mbappé sería el Real Madrid y el costarricense habló con él: “Es muy buena gente, muy humilde, pese a que con todo lo que pasa podría escoger un camino diferente. Pero es muy centrado y diay… va a ir al Madrid ¡Increíble! Yo le dije que va a disfrutar muchísimo y le deseaba lo mejor. Estaba seguro de que se la iba a pasar muy bien”.

¿Dónde jugará Keylor Navas esta temporada?

El futuro del guardameta de 37 años es incierto. Cuando todo parecía indicar que su próximo destino sería Italia, las negociaciones con el AC Monza se terminaron cayendo. El club de la Serie A fichó a otro portero, Semuel Pizzignacco, y la posibilidad se diluyó.