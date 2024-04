Gianluigi Donnarumma fue el peor jugador del PSG ante el Barcelona en la ida de los cuartos de Champions y los memes no lo perdonaron.

La noche que se suponía iba a ser la confirmación deGianluigi Donnarumma como uno de los mejores porteros del mundo se convirtió en una pesadilla. El guardameta italiano, flamante fichaje del PSG y figura de la selección campeona de Europa, fue uno de los protagonistas en negativo del duelo entre el conjunto parisino y el FC Barcelona, correspondiente a los cuartos de final de la Champions League. Por ende,los memes castigaron al italiano en las redes sociales.

Donnarumma no estuvo acertado en la mayoría de sus decisiones. Falló en la salida en el primer gol del Barcelona, no pudo atajar un tiro lejano en el segundo y cometió un error en la salida de balón que propició el tercero. Los azulgranas no perdonaron y aprovecharon la inseguridad y los errores del italiano para llevarse una importante victoria del Parque de los Príncipes.

Las críticas en Francia no se han hecho esperar. Medios de comunicación y aficionados han cargado duramente contra Donnarumma, señalándolo como el principal responsable de la derrota del PSG. Algunos incluso han pedido la suplencia del italiano para el partido de vuelta en el Camp Nou.

Los memes castigaron a Donnarumma

Así los errores de Gianluigi Donnarumma en la Champions League siguen resonando en la prensa francesa. Medios como L’Equipe han comparado su actuación en el partido de ida de cuartos de final contra el Barcelona con la del pasado miércoles, en la que el PSG volvió a caer ante el conjunto azulgrana. Así como también los memes lo castigaron en redes.

Las críticas se centran en dos errores puntuales de Donnarumma. En el primer gol del Barcelona, el portero italiano no pudo atajar un remate de Pedri que no parecía tener mayor peligro. En el segundo, una mala salida suya en un balón dividido permitió a Dembélé marcar a placer.

