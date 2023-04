Mientras Keylor Navas sigue destacándose en la Premier League con el Nottingham Forest en PSG siguen de cerca sus actuaciones. Recordemos que el tico pertenece al equipo parisino, pero al no tener minutos tuvo que buscar una oportunidad en Inglaterra al menos hasta final de temporada.

La directiva del PSG en principio tomó la decisión de darle la titularidad de Gianluigi Donnarumma en la portería del equipo, sin embargo, sus actuaciones no terminan de dar la confianza necesaria. Sobre todo en torneos importantes como la UEFA Champions League. Terreno que conoce muy bien Keylor Navas y a esto hizo referencia el guardameta costarricense.

La retadora declaración de Keylor Navas hacia el PSG

“Me siento capaz de ganar la Champions con el PSG. Cuando estuve ahí, tuvimos la oportunidad de ir a la final cuando el club nunca la alcanzó. tendremos que ver cuál es la decisión del PSG, ver la postura que tomarán para la siguiente temporada, ya de ahí podemos ver un panorama diferente, ahí podré ver mi futuro, de momento mi presente es Nottingham, mi futuro cercano es también el Nottingham, entonces vamos a enfocarnos en esto”, declaró Keylor Navas en una entrevista para Paramount.

“Tengo bastantes años en Europa, son los primeros meses, la verdad que es bonito el reto, me motiva mucho, estoy tratando de disfrutar mucho, y dar lo mejor de mí. Aquí la única realidad que hay es que me queda un año de contrato con el París. Yo me siento muy bien, muy orgulloso, la verdad llegar acá, y vivir los primeros partidos en casa es increíble, es impresionante, el ambiente, creo que hay en el estadio, es un privilegio representar al Nottingham, queremos ganar cada partido”, sentenció Keylor Navas para Paramount.